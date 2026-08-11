Gigantyczny pomnik Matki Boskiej gotowy do otwarcia. Znamy szczegóły wielkiej imprezy

Turyści oglądają gigantyczny pomnik Matki Boskiej w Konotopiu jeszcze przed otwarciem

W pierwszej dekadzie sierpnia 2026 roku reporterzy pojawili się w leżącym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Konotopiu. Obszar ten już teraz przyciąga tłumy przyjezdnych, którzy pragną na własne oczy ujrzeć powód medialnego zamieszania. Z relacji "Super Expressu" wynika, że jeden ze spotkanych tam mężczyzn wyznał szczerze: „Wciąż nie wiem, po co to zbudowali", po czym od razu zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie na tle mierzącej ponad 55 metrów rzeźby.

Inicjatorami wzniesienia Monumentu Matki Bożej Miłosiernej są znani miliarderzy, Roman oraz Grażyna Karkosikowie. Skąd wziął się pomysł na tak kosztowną inwestycję? Powody ustalił i opisał w tym materiale toruński reporter Mariusz Korzus.

Poświęcenie figury Maryi w Konotopiu. Zespół Mazowsze uświetni obchody 15 sierpnia

Harmonogram zakłada, że oficjalne poświęcenie Monumentu Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu zaplanowano na 15 sierpnia 2026 roku, w samo południe. Liturgię poprowadzi biskup Krzysztof Wętkowski. Wybór terminu nie jest dziełem przypadku, ponieważ od dłuższego czasu zapowiadano zgranie wydarzenia z istotnym dla katolików świętem. Atrakcją uświetniającą te obchody będzie występ zespołu „Mazowsze".

Wiadomo już dokładnie, jak będzie wyglądał program uroczystości. Organizatorzy opublikowali bardzo precyzyjny harmonogram całego wydarzenia dla wszystkich pielgrzymów.

11:15 - Rozpoczęcie wspólnej modlitwy różańcowej

11:45 - Oficjalne powitanie wszystkich pielgrzymów oraz gości

12:00 - Uroczysta Msza Święta celebrowana przez biskupa Krzysztofa Wętkowskiego

13:00 - Formalne zakończenie nabożeństwa

13:15 - Ceremonia poświęcenia Monumentu Matki Bożej Miłosiernej

13:30 - Czas przewidziany na oficjalne przemówienia

14:00 - Koncert w wykonaniu zespołu „Mazowsze"

15:30 - Finał obchodów oraz udostępnienie terenu wokół pomnika zwiedzającym

Twórcy inicjatywy liczą na rekordową frekwencję, co wydaje się prawdopodobne w świetle obecnej sytuacji. Już 9 sierpnia drogi prowadzące do wsi pod Lipnem zapełniały się autami ciekawskich. W sąsiedztwie tej gigantycznej konstrukcji można było dostrzec przedstawicieli różnych pokoleń, od rodzin z dziećmi, przez pary, po studentów i seniorów.

Za wizję przestrzenną odpowiada Adam Jakub Matejkowski z kujawsko-pomorskiego Płowęża. Budowla przekracza 55 metrów wysokości, przy czym sama korona umieszczona u podstawy liczy 15 metrów. Obiekt ten okazał się ostatecznie znacznie wyższy od figury Jezusa w Świebodzinie oraz brazylijskiego Chrystusa z Rio de Janeiro.

Zobaczcie zdjęcia z procesu budowy pomnika Matki Boskiej w Konotopiu!

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