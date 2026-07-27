Pojechał na posesję. Nie zauważył, że na drodze leży jego brat. Na ratunek było za późno [ZDJĘCIA]

Rodzinna tragedia rozegrała się w niedzielę, 26 lipca, w miejscowości Lubówiec w gminie Skępe (powiat lipnowski). Jak informuje „Gazeta Pomorska”, pod kołami samochodu zginął 67-letni mężczyzna. Kierowcą auta był jego 52-letni brat.
Do zdarzenia doszło około godziny 12.15 na drodze lokalnej. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Renault 52-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu lipnowskiego, wykonując manewr skrętu w prawo, w drogę dojazdową do posesji prywatnej, najechał na leżącego 67-letniego mężczyznę. Był to jego brat. Mimo podjętych przez zespół ratownictwa medycznego czynności, mężczyzny nie udało się uratować – przekazała „Gazecie Pomorskiej” asp. Agnieszka Romańska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.
Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wyjaśniają, dlaczego 67-latek znajdował się na jezdni w chwili wypadku oraz jak dokładnie doszło do tego tragicznego zdarzenia.
Jak podaje „Gazeta Pomorska”, badanie wykazało, że 52-letni kierowca był trzeźwy. Okoliczności rodzinnego dramatu będą przedmiotem prowadzonego śledztwa.