Pojechał na posesję. Nie zauważył, że na drodze leży jego brat. Na ratunek było za późno [ZDJĘCIA]

Rodzinna tragedia rozegrała się w niedzielę, 26 lipca, w miejscowości Lubówiec w gminie Skępe (powiat lipnowski). Jak informuje „Gazeta Pomorska”, pod kołami samochodu zginął 67-letni mężczyzna. Kierowcą auta był jego 52-letni brat.

Do zdarzenia doszło około godziny 12.15 na drodze lokalnej. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego.

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Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Renault 52-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu lipnowskiego, wykonując manewr skrętu w prawo, w drogę dojazdową do posesji prywatnej, najechał na leżącego 67-letniego mężczyznę. Był to jego brat. Mimo podjętych przez zespół ratownictwa medycznego czynności, mężczyzny nie udało się uratować – przekazała „Gazecie Pomorskiej” asp. Agnieszka Romańska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wyjaśniają, dlaczego 67-latek znajdował się na jezdni w chwili wypadku oraz jak dokładnie doszło do tego tragicznego zdarzenia.

Jak podaje „Gazeta Pomorska”, badanie wykazało, że 52-letni kierowca był trzeźwy. Okoliczności rodzinnego dramatu będą przedmiotem prowadzonego śledztwa.