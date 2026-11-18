Służby przeprowadziły dramatyczną akcję ratunkową we wtorek, 18 listopada, na terenie włocławskiego Śródmieścia. Z relacji opublikowanej na Facebooku przez Fundację MONDO CANE z Inspektoratu Włocławek wynika, że interwencję zainicjował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a na miejscu obecna była również policja. W rezultacie tych działań pod skrzydła organizacji trafił trzyletni samiec przypominający buldoga francuskiego, który pilnie potrzebował pomocy.

Kondycja odebranego czworonoga jest krytyczna. Zwierzę ma zanik mięśni, jest przeraźliwie chude i waży zaledwie 5 kilogramów, przypominając żywy szkielet, jak relacjonują jego nowi opiekunowie. Badania potwierdziły zaawansowaną kacheksję, która oznacza skrajne wyniszczenie organizmu. Przedstawiciele organizacji zaznaczają, że doprowadzenie psa do tak dramatycznego stanu musiało trwać bardzo długo.

Uratowany czworonóg otrzymał imię Romuś i przeszedł już pierwsze badania, które wykazały w jego organizmie obecność pasożyta giardii. Weterynarze zlecili także szczegółową analizę krwi, co pozwoli dokładnie określić stopień wyniszczenia narządów oraz ogólne skutki długotrwałego głodzenia zwierzaka.

Powrót Romusia do pełni zdrowia będzie wymagał mnóstwa czasu i cierpliwości. Zwierzę potrzebuje specjalistycznego leczenia oraz ścisłego i kontrolowanego dokarmiania pod okiem ekspertów. Działacze fundacji tłumaczą, że w tym stanie psu nie wolno po prostu podać pełnej miski jedzenia. Wycieńczony układ pokarmowy wymaga starannie dobranej diety i nieustannej kontroli.

Wstępne informacje wskazują na to, że przetrzymywany pies najprawdopodobniej w ogóle nie był wyprowadzany na spacery. Pełna historia czworonoga oraz dokładny czas trwania jego gehenny pozostają jednak nieznane. Cała akcja służb rozpoczęła się od interwencji pracowników MOPS-u w sprawie właściciela zwierzęcia, a przy okazji tych działań na jaw wyszedł dramat głodzonego buldoga.

Włocławska organizacja pilnie poszukuje dla Romusia domu tymczasowego, w którym opiekunowie będą ściśle współpracować z fundacją i realizować wytyczne weterynarza. Trwa również zbiórka funduszy na pokrycie kosztów diagnostyki, leków, specjalistycznej karmy oraz dalszej terapii, a wszystkie szczegóły dotyczące wsparcia można znaleźć w internecie.

„Dzisiaj prosimy, żebyście pomogli nam zawalczyć o te 5 kilogramów życia” - apelują przedstawiciele Fundacji MONDO CANE.

Uratowany z opresji Romuś to młody, zaledwie trzyletni pies. W tym momencie najbardziej potrzebuje spokojnego schronienia, troskliwej opieki i szansy na zupełnie nowe, normalne życie.