20 listopada rusza, a dzień później zostanie oficjalnie otwarty - mowa o Toruńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym 2026. Na Rynek Staromiejski zaprasza m.in. dyrektor Łukasz Drygalski.

- Jarmark w tym miejscu potrwa do 6 stycznia. To rekordowa edycja. Do tej pory nie mieliśmy tak długich jarmarków. Jest to związane między innymi z prośbami przedstawicieli różnych wyznań, które w Toruniu mamy. Będziemy mieli ponad 110 wystawców, którzy pokażą rękodzieło, przywiozą smakołyki z całego świata - wylicza rozmówca Radia ESKA Toruń.

Na odwiedzających czeka również młyńskie koło, animacje, pyszne jedzenie (m.in. z Czech, Francji, Litwy, Niemiec) i występy artystyczne Nicka Sinclaira, czy Sary Pach. Nie zabraknie również lokalnych artystów.

11-metrowa choinka w centrum Torunia. Ozdoby mają zachwycić lokalsów

Ważnym elementem świątecznego wystroju starówki ma być 11-metrowa, sztuczna choinka.

- Choinka wraca na swoje miejsce, które w jakiś sposób jednoczy Torunian. Wraca przed pomnik Kopernika. W związku z organizacją w ubiegłych latach imprezy sylwestrowej, nie było na to miejsca. Teraz choinka wraca w nowej odsłonie. Myślę, że warto tutaj pokazać skalę. Pomnik Kopernika wraz z całym cokołem, ma około 4,5 metra wysokości. Choinka będzie 11-metrowa - wyjaśnia dyrektor Drygalski.

Choinka ma robić wrażenie na mieszkańcach i gościach grodu Kopernika nie tylko ze względu na wysokość, ale również na ozdoby

- Będzie to choinka przygotowana specjalnie dla Torunia, jeżeli chodzi o wystrój. Pojawią się bombki, które będą nawiązywały do typowo toruńskich elementów - wśród nich m.in. witraże z Katedry Świętych Janów. Będą też bombki stylizowane na Katarzynki, Toruńskie Pierniki, a do tego takie elementy przywołujące postać Mikołaja Kopernika, duże astrolabium i przede wszystkim herb Torunia - wylicza Drygalski.

Montaż choinki rozpocznie się po 18 listopada, a jej uroczyste rozświetlenie zaplanowano na 21 listopada 2026 roku o godzinie 17:00 podczas inauguracji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Toruniu.

Władze miasta zrezygnowały z żywej choinki, wpasowując się tym samym w trend, który dominuje w Polsce. Ta decyzja wzbudziła kontrowersje i przyniosła krytykę lokalnej opozycji, ale Paweł Gulewski i jego ludzie są przekonani, że to dobry ruch.

- Nie wycinamy lasów, nie tniemy drzew. Postawimy choinkę, która będzie służyła nam wiele, wiele lat i będzie takim miejscem integrującym nie tylko lokalną społeczność Starówki, ale wszystkich Torunian - podkreśla Łukasz Drygalski.

Zobaczcie najbardziej toruńską z bożonarodzeniowych choinek! Zdjęcie zostało udostępnione przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.

Autor: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta/ Materiały prasowe Toruńska choinka zachwyci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego

Zobacz galerię ze zdjęciami z Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2025:

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