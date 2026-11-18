Ministerstwo Obrony Narodowej stawia na Toruń! Szef MON podjął decyzję o utworzeniu w 2027 r. w grodzie Kopernika Oficerskiej Szkoły Artylerii, która będzie wyspecjalizowaną strukturą odpowiedzialną za kształcenie oficerów artylerii. Powstanie ona na bazie potencjału Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema.

- To decyzja wynikająca z analizy potrzeb Sił Zbrojnych RP i kierunków transformacji tego rodzaju wojsk. Docelowo powstanie tam Wyższa Szkoła Artylerii oraz Podoficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii. Nowoczesna artyleria to nie tylko uzbrojenie, ale przede wszystkim ludzie, wiedza i profesjonalne wyszkolenie - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz w serwisie X (dawniej Twitter).

Podjąłem decyzję o utworzeniu w 2027 r. w Toruniu Oficerskiej Szkoły Artylerii, która będzie wyspecjalizowaną strukturą odpowiedzialną za kształcenie oficerów artylerii. Powstanie ona na bazie potencjału Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema. To decyzja wynikająca z analizy potrzeb Sił Zbrojnych RP i kierunków transformacji tego rodzaju wojsk. Docelowo powstanie tam Wyższa Szkoła Artylerii oraz Podoficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii. Nowoczesna artyleria to nie tylko uzbrojenie, ale przede wszystkim ludzie, wiedza i profesjonalne wyszkolenie.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 17, 2026

- Dziękuję komendantowi Centrum, płk. Bogumiłowi Będkowskiemu, za pracę nad wzmacnianiem potencjału jednostki. Docelowo w Toruniu mają powstać Wyższa Szkoła Oficerska Artylerii oraz Podoficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii - napisał prezydent Torunia Paweł Gulewski na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

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