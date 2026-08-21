ESKA rozkręci wielką imprezę w Ciechocinku! Burmistrz mówi o wyjątkowej atrakcji

ESKA Music Tour 2026 w Ciechocinku. Moc atrakcji

Pomarańczowa strefa, lot helikopterem i koncerty. Tak spędzimy sobotę, 22 sierpnia w Ciechocinku. Jak podkreśla w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń burmistrz Janusz Jucewicz - w weekend każdy znajdzie coś dla siebie.

- Będzie helikopter, zadysponowany przez Radio ESKA. Będzie można sobie zrobić lot i zobaczyć, jak wygląda Ciechocinek z góry. Zaprosiliśmy znanych artystów. Będą z nami m.in. Michał Szczygieł, Twins Chojnackie i DJ Wikar - wyliczył Jucewicz.

Michał Szczygieł to artysta, który w krótkim czasie podbił serca polskiej publiczności. Zadebiutował w 2018 roku świetnie przyjętym singlem „Nic tu po mnie”, jednak prawdziwy rozgłos przyniósł mu wydany w 2020 roku utwór „Spontan”. Ten ostatni zyskał status podwójnej platynowej płyty, stając się jednym z największych hitów ostatnich lat, podobnie jak wydana w 2022 roku "Adrenalina", za sprawą której Michał powrócił na szczyty radiowych list przebojów w całej Polsce. Jak podkreślają krytycy i fani, Michał Szczygieł doskonale wie, jak tworzyć przebojowe i jakościowe piosenki, a jego występy na żywo to prawdziwa gratka dla miłośników dobrej muzyki. Dzięki specjalnie przygotowanym aranżacjom i wsparciu znakomitych muzyków, jego koncerty to energetyczne show, które porywa publiczność do tańca.

Nie tylko koncerty

Samorządowiec zaznaczył, że dla uczestników imprezy zostały przygotowane dodatkowe autobusy, kursujące co 15 minut. Organizatorzy zapewniają również komfortowy powrót po wydarzeniu. - Mieszkańcy mogą zostawić samochód w centrum i swobodnie dojechać na plażę nad Wisłą w Ciechocinku - podkreślił burmistrz.

Lokalny samorządowiec zachęca przy tej okazji do zwiedzania miasta. Warto wybrać się do urokliwego Parku Zdrojowego, zobaczyć wyjątkowy zegar kwiatowy, udać się do Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego, a także Kolegiaty Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Odrestaurowany Teatr Letni regularnie gości rozmaite wydarzenia, a Ciechociński Deptak Sław co roku wzbogaca się o nowe tablice upamiętniające wybitne postaci ze świata filmu, muzyki i sportu.

Impreza z cyklu ESKA Music Tour 2026 rozpocznie się o godzinie 16.