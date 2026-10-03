Maszynista zatrzymał pociąg w ostatniej chwili. Na torach leżało drzewo

Drzewo na torach w pobliżu Aleksandrowa Kujawskiego

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce na terenie miejscowości Otłoczyn, położonej w województwie kujawsko-pomorskim. Osoba kierująca pociągiem PKP Intercity, wykonującym kurs na trasie z Bystrzycy do Bydgoszczy, dostrzegła na torowisku leżące w poprzek powalone drzewo. Dzięki błyskawicznej reakcji maszyniście udało się wyhamować wagony.

Spróchniałe drzewo spadło na torowisko

Jak przekazała asp. szt. Marta Białkowska-Błachowicz z KPP w Aleksandrowie Kujawskim, drzewo było spróchniałe. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Z torów usunęli je strażacy, którzy pocięli i uprzątnęli połamane gałęzie.

Pociągi PKP Intercity odnotowały opóźnienia

Interwencja strażaków oznaczała całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na tym odcinku, w obu kierunkach. Skład jadący do Bydgoszczy czekał ponad 90 minut, zanim mógł ruszyć dalej. Utrudnienia wpłynęły także na inne połączenia. Na stacji Toruń Główny zatrzymano pociągi PKP Intercity relacji Gdynia–Zakopane oraz Bydgoszcz–Rzeszów. Ruch na trasie wznowiono po usunięciu drzewa i udrożnieniu torów.