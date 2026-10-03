Paralotniarz spadł do Wisły. Nieprzytomnego mężczyznę wyplątywano z linek. Zmarł w karetce

Do wypadku doszło po godz. 13 w rejonie mostu autostradowego na Wiśle w miejscowości Rozgarty.

Mężczyzna był zaplątany w linki moto­paralotni. Ratownicy wydobyli go z wody i rozpoczęli resuscytację.

Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza policji, która ustala przyczynę wypadku.

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Paralotnia spadła do Wisły. Mężczyznę znosił nurt

Brygadier Paweł Korgol, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu, poinformował Radio ESKA o groźnym zdarzeniu. Strażacy otrzymali zgłoszenie po godz. 13. Informacja dotyczyła upadku paralotniarza do Wisły na wysokości mostu autostradowego w Rozgartach.

Świadkowie zauważyli także drugiego paralotniarza, który leciał na moto­paralotni i zdołał wylądować na brzegu. Pierwszy z mężczyzn znalazł się natomiast w wodzie.

Był zaplątany w linki

Poszkodowany wraz z moto­paralotnią był znoszony przez nurt Wisły. Ratownikom po kilkudziesięciu minutach udało się zlokalizować mężczyznę. Okazało się, że był zaplątany w linki. Konieczne było jego uwolnienie. Mężczyzna był nieprzytomny i nie miał funkcji życiowych.

Ratownicy zabrali go na pokład łodzi, gdzie natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie przetransportowali go na brzeg i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Reanimacja była kontynuowana aż do momentu odjazdu mężczyzny do szpitala.

– Mężczyzna został podjęty z wody przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Natychmiast rozpoczęto działania ratujące życie i reanimację. Niestety, w drodze do szpitala, w karetce, stwierdzono zgon mężczyzny. W tej sprawie będzie prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury, które ma wyjaśnić przyczynę i dokładne okoliczności tragedii – przekazał asp. Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji.

Policja ustala, jak doszło do wypadku

Moto­paralotnia, z którą mężczyzna znalazł się w wodzie, również została wydobyta na brzeg. Strażacka część akcji ratunkowej została już zakończona. Na miejscu nadal pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Funkcjonariusze zajmują się ustaleniem dokładnych okoliczności i przyczyny wypadku.