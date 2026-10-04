Tłumy w Arenie Toruń! Tak kibice świętowali szóste mistrzostwo Polski. Poszukaj się na zdjęciach

Finał PGE Ekstraligi w Toruniu. Tłumy kibiców w Kujawsko-Pomorskiej Arenie

Ogromne zainteresowanie decydującym starciem PGE Ekstraligi przerosło oczekiwania organizatorów. Pierwsza pula czterech tysięcy darmowych biletów zniknęła w zaledwie kilkanaście minut. Kolejny tysiąc wejściówek udostępnionych dla fanów również rozszedł się w mgnieniu oka. Kujawsko-Pomorska Arena Toruń tętniła życiem, a miłośnicy żużla żywiołowo dopingowali swoją drużynę zarówno z trybun, jak i z samej płyty głównej hali.

Zgromadzeni na miejscu fani nie zakładali innego scenariusza niż obrona mistrzostwa. Jak mówili kibice przed rewanżem w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń: „Zwycięstwo, tylko zwycięstwo, tak trzeba myśleć. Nie możemy tam jechać po to, aby bronić przewagi. Na pewno PRES Toruń wygra, choć nie taką dużą różnicą jak u nas”. Sympatycy nie doznali zawodu, ponieważ ekipa prowadzona przez Piotra Barona zdobyła złote medale w naprawdę imponującym stylu.

W decydującym spotkaniu we Wrocławiu torunianie triumfowali 46:44, co przypieczętowało komplet ich zwycięstw w tegorocznej fazie play-off. Klub po raz pierwszy w swojej bogatej historii obronił mistrzowską koronę, zdobywając jednocześnie szósty tytuł dla całego miasta, o czym informowaliśmy wcześniej w relacji ze Stadionu Olimpijskiego.

Emocje w toruńskiej strefie kibica uwieczniał na bieżąco współpracownik „Super Expressu”, Piotr Lampkowski. Dzięki uprzejmości naszych kolegów, prezentujemy bogaty materiał! Gorąco zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez niego fotorelacją i odnalezienia swoich twarzy w poniższej galerii zdjęć. Szczegółową relację ze stolicy Dolnego Śląska opublikujemy niebawem w ESKA Toruń News, a komentarze usłyszycie na antenie Radia ESKA!

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