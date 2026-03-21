Falubaz lepszy w sparingu w Toruniu. Młody talent zaskoczył mistrza Europy. Zdjęcia kibiców

Apator Toruń kontra Falubaz Zielona Góra. Sparing przed startem PGE Ekstraligi 2026
Podczas piątkowego sparingu w Zielonej Górze Falubaz wygrał 46:44, lecz dla fanów z Torunia wynik był sprawą drugorzędną. Wszyscy martwili się o stan zdrowia Antoniego Kawczyńskiego po groźnym upadku w dziesiątym biegu. Junior ekipy PRES Grupa Deweloperska Toruń pojechał do szpitala na szczegółowe badania. W parku maszyn dyskutowano o możliwym złamaniu obojczyka.
W rewanżu na domowym torze "Anioły" gościły rywali już bez kontuzjowanego "Kawki". Najwięksi optymiści wierzyli, że Mikkel Michelsen i Emil Sajfutdinow znów odjadą bezbłędne zawody. Zapraszamy do obejrzenia galerii Piotra Lampkowskiego, w której uwieczniono kibiców z meczu Apatora z Falubazem. Zaraz pod nią znajduje się zwięzłe omówienie sobotniego spotkania na Motoarenie!
Zwycięstwo Falubazu na Motoarenie. Bartosz Derek zaskakuje rywala
Goście po raz kolejny pokonali toruński zespół wynikiem 46:44. Co szczególnie zapisało się w pamięci kibiców po sobotnim meczu? Czwarta gonitwa, w której wychowany w Toruniu Bartosz Derek niezwykle skutecznie odpierał ataki Andrzeja Lebiediewa. Łotewski mistrz Europy nie poradził sobie z młodzieżowcem! Robert Lambert uległ rywalom zaledwie raz, a u gości podobnie punktował Dominik Kubera. Pod koniec zawodów szkoleniowcy testowali rezerwy i dawali szansę najmłodszym żużlowcom.
W trakcie sobotniego ścigania znakomitą formę potwierdził Mikkel Michelsen, za to Leon Madsen z Falubazu nie wygrał indywidualnie ani razu. Nierówny występ ma za sobą Norick Bloedorn, nowy zawodnik do lat 24 w miejscowej ekipie. Zgromadzeni na stadionie fani pokazali ogromny głód speedwaya po zimie. Kolejna dawka żużlowych emocji nadejdzie we wtorek, gdy do Torunia zawita GKM Grudziądz.
PRES Grupa Deweloperska Toruń - 44
- 9. Patryk Dudek -9+1 pkt (2,1,1*,2,3)
- 10. Robert Lambert - 11 pkt (3,3,2,3)
- 11. Norick Bloedorn - 4+1 pkt (0,0,1,1,2*)
- 12. Mikkel Michelsen - 7 pkt (3,1,3,-)
- 13. Emil Sajfutdinow - 7 pkt (1,3,3,-)
- 14. Bartosz Derek - 2 pkt (0,1,0,1)
- 15. Mikołaj Duchiński - 4 pkt (3,1,0,0)
- 16. Nicolai Heiselberg - 0 pkt (0,0)
Stelmet Falubaz Zielona Góra (łącznie 46 punktów):
- 1. Dominik Kubera - 8 pkt (3,2,3,-)
- 2. Mitchell McDiarmid - 4 pkt (0,0,0,3,1)
- 3. Przemysław Pawlicki - 6+2 pkt (1,2*,2,1*)
- 4. Andrzej Lebiediew - 7+1 pkt (0,3,1*,3)
- 5. Leon Madsen - 8 pkt (2,2,2,2)
- 6. Damian Ratajczak - 6+1 pkt (2,2,0,2*)
- 7. Oskar Hurysz - 6+2 pkt (1*,0,2*,3)
- 8. Michał Curzytek - 1 pkt (1,0)
Bieg po biegu:
- Wyścig 1. Kubera, Dudek, Pawlicki, Bloedorn - bieg 2:4 - (wynik 2:4)
- Wyścig 2. Duchiński, Ratajczak, Hurysz, Derek - bieg 3:3 - (wynik 5:7)
- Wyścig 3. Michelsen, Madsen, Sajfutdinow, McDiarmid - bieg 4:2 - (wynik 9:9)
- Wyścig 4. Lambert, Ratajczak, Derek, Lebiediew - bieg 4:2 - (wynik 13:11)
- Wyścig 5. Lebiediew, Pawlicki, Michelsen, Bloedorn - bieg 1:5 - (wynik 14:16)
- Wyścig 6. Sajfutdinow, Kubera, Duchiński, McDiarmid - bieg 4:2 - (wynik 18:18)
- Wyścig 7. Lambert, Madsen, Dudek, Hurysz - bieg 4:2 - (wynik 22:20)
- Wyścig 8. Sajfutdinow, Pawlicki, Lebiediew, Derek - bieg 3:3 - (wynik 25:23)
- Wyścig 9. Kubera, Lambert, Dudek, McDiarmid - bieg 3:3 - (wynik 28:26)
- Wyścig 10. Michelsen, Madsen, Bloedorn, Ratajczak - bieg 4:2 - (wynik 32:28)
- Wyścig 11. Lebiediew, Dudek, Curzytek, Heiselberg - bieg 2:4 - (wynik 34:32)
- Wyścig 12. McDiarmid, Hurysz, Bloedorn, Duchiński - bieg 1:5 - (wynik 35:37)
- Wyścig 13. Lambert, Madsen, Pawlicki, Heiselberg - bieg 3:3 - (wynik 38:40)
- Wyścig 14. Hurysz, Ratajczak, Derek, Duchiński - bieg 1:5 - (wynik 39:45)
- Wyścig 15. Dudek, Bloedorn, McDiarmid, Curzytek - bieg 5:1 - (wynik 44:46)