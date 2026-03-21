Falubaz lepszy w sparingu w Toruniu. Młody talent zaskoczył mistrza Europy. Zdjęcia kibiców

Apator Toruń kontra Falubaz Zielona Góra. Sparing przed startem PGE Ekstraligi 2026

Podczas piątkowego sparingu w Zielonej Górze Falubaz wygrał 46:44, lecz dla fanów z Torunia wynik był sprawą drugorzędną. Wszyscy martwili się o stan zdrowia Antoniego Kawczyńskiego po groźnym upadku w dziesiątym biegu. Junior ekipy PRES Grupa Deweloperska Toruń pojechał do szpitala na szczegółowe badania. W parku maszyn dyskutowano o możliwym złamaniu obojczyka.

W rewanżu na domowym torze "Anioły" gościły rywali już bez kontuzjowanego "Kawki". Najwięksi optymiści wierzyli, że Mikkel Michelsen i Emil Sajfutdinow znów odjadą bezbłędne zawody. Zapraszamy do obejrzenia galerii Piotra Lampkowskiego, w której uwieczniono kibiców z meczu Apatora z Falubazem. Zaraz pod nią znajduje się zwięzłe omówienie sobotniego spotkania na Motoarenie!

Zwycięstwo Falubazu na Motoarenie. Bartosz Derek zaskakuje rywala

Goście po raz kolejny pokonali toruński zespół wynikiem 46:44. Co szczególnie zapisało się w pamięci kibiców po sobotnim meczu? Czwarta gonitwa, w której wychowany w Toruniu Bartosz Derek niezwykle skutecznie odpierał ataki Andrzeja Lebiediewa. Łotewski mistrz Europy nie poradził sobie z młodzieżowcem! Robert Lambert uległ rywalom zaledwie raz, a u gości podobnie punktował Dominik Kubera. Pod koniec zawodów szkoleniowcy testowali rezerwy i dawali szansę najmłodszym żużlowcom.

W trakcie sobotniego ścigania znakomitą formę potwierdził Mikkel Michelsen, za to Leon Madsen z Falubazu nie wygrał indywidualnie ani razu. Nierówny występ ma za sobą Norick Bloedorn, nowy zawodnik do lat 24 w miejscowej ekipie. Zgromadzeni na stadionie fani pokazali ogromny głód speedwaya po zimie. Kolejna dawka żużlowych emocji nadejdzie we wtorek, gdy do Torunia zawita GKM Grudziądz.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 44

9. Patryk Dudek -9+1 pkt (2,1,1*,2,3)

10. Robert Lambert - 11 pkt (3,3,2,3)

11. Norick Bloedorn - 4+1 pkt (0,0,1,1,2*)

12. Mikkel Michelsen - 7 pkt (3,1,3,-)

13. Emil Sajfutdinow - 7 pkt (1,3,3,-)

14. Bartosz Derek - 2 pkt (0,1,0,1)

15. Mikołaj Duchiński - 4 pkt (3,1,0,0)

16. Nicolai Heiselberg - 0 pkt (0,0)

Stelmet Falubaz Zielona Góra (łącznie 46 punktów):

1. Dominik Kubera - 8 pkt (3,2,3,-)

2. Mitchell McDiarmid - 4 pkt (0,0,0,3,1)

3. Przemysław Pawlicki - 6+2 pkt (1,2*,2,1*)

4. Andrzej Lebiediew - 7+1 pkt (0,3,1*,3)

5. Leon Madsen - 8 pkt (2,2,2,2)

6. Damian Ratajczak - 6+1 pkt (2,2,0,2*)

7. Oskar Hurysz - 6+2 pkt (1*,0,2*,3)

8. Michał Curzytek - 1 pkt (1,0)

Bieg po biegu:

Wyścig 1. Kubera, Dudek, Pawlicki, Bloedorn - bieg 2:4 - (wynik 2:4)

Wyścig 2. Duchiński, Ratajczak, Hurysz, Derek - bieg 3:3 - (wynik 5:7)

Wyścig 3. Michelsen, Madsen, Sajfutdinow, McDiarmid - bieg 4:2 - (wynik 9:9)

Wyścig 4. Lambert, Ratajczak, Derek, Lebiediew - bieg 4:2 - (wynik 13:11)

Wyścig 5. Lebiediew, Pawlicki, Michelsen, Bloedorn - bieg 1:5 - (wynik 14:16)

Wyścig 6. Sajfutdinow, Kubera, Duchiński, McDiarmid - bieg 4:2 - (wynik 18:18)

Wyścig 7. Lambert, Madsen, Dudek, Hurysz - bieg 4:2 - (wynik 22:20)

Wyścig 8. Sajfutdinow, Pawlicki, Lebiediew, Derek - bieg 3:3 - (wynik 25:23)

Wyścig 9. Kubera, Lambert, Dudek, McDiarmid - bieg 3:3 - (wynik 28:26)

Wyścig 10. Michelsen, Madsen, Bloedorn, Ratajczak - bieg 4:2 - (wynik 32:28)

Wyścig 11. Lebiediew, Dudek, Curzytek, Heiselberg - bieg 2:4 - (wynik 34:32)

Wyścig 12. McDiarmid, Hurysz, Bloedorn, Duchiński - bieg 1:5 - (wynik 35:37)

Wyścig 13. Lambert, Madsen, Pawlicki, Heiselberg - bieg 3:3 - (wynik 38:40)

Wyścig 14. Hurysz, Ratajczak, Derek, Duchiński - bieg 1:5 - (wynik 39:45)

Wyścig 15. Dudek, Bloedorn, McDiarmid, Curzytek - bieg 5:1 - (wynik 44:46)