Gigantyczna kara po wizycie syna polityka. Szpital zapłaci ponad sto tysięcy złotych

Surowe konsekwencje dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. NFZ potwierdza błędy

Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył kontrolę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Jej efektem jest negatywna ocena placówki oraz nałożenie kary finansowej w wysokości 134 tysięcy złotych. Sprawa ma związek z szeroko komentowanymi doniesieniami dotyczącymi leczenia syna senatora Tomasza Lenza.

W trakcie kontroli wykryto istotne nieprawidłowości związane zarówno z organizacją pracy, jak i prowadzeniem dokumentacji medycznej. NFZ wskazuje, że najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczyły zapewnienia właściwej opieki lekarskiej na dwóch oddziałach szpitalnych.

- Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących wówczas na dyżurach, świadczenia - informuje Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ.

Szpital ma obecnie dwa tygodnie na złożenie odwołania od decyzji Funduszu. To jednak nie zamyka całej sprawy. Sytuacją ponownie zajmują się organy ścigania.

Polityk KO w tle afery medycznej. Sprawę bada czwarta prokuratura

Przypomnijmy, że sprawa wyszła na jaw na początku kwietnia i dotyczy wydarzeń z 15 marca. Według relacji świadków syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza miał zostać przyjęty do szpitala poza obowiązującą kolejnością oraz bez zachowania standardowej procedury.

Zamiast przejść przez izbę przyjęć i standardowy proces kwalifikacji, pacjent miał trafić bezpośrednio na oddział chirurgiczny. Jak relacjonowali pracownicy placówki, personel miał być już przygotowany na jego przyjęcie, a cały przebieg organizacyjny odbiegał od przyjętych standardów.

Kolejne wątpliwości dotyczyły obecności anestezjologa oraz pielęgniarki anestezjologicznej. Z ustaleń wynika, że lekarz w tym czasie miał pełnić dyżur na innym oddziale szpitala.

Sam senator Tomasz Lenz zaprzecza wszystkim stawianym zarzutom. Mimo to sprawa pozostaje w toku – obecnie zajmuje się nią już czwarta prokuratura, tym razem Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

Dokumenty były już na biurku śledczych w kilku miastach - w końcu trafiły do Bydgoszczy! To tamtejsza Prokuratura Okręgowa ostatecznie ma zająć się zgłoszeniem senatora KO Tomasza Lenza.

Zarzuca ona nieprawidłowości szpitalowi w Aleksandrowie Kujawskim w związku z głośną sprawą ujawnioną przez media.

- Jedno postępowanie dotyczy podejrzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentacji szpitalnej związanej z zabiegiem. Drugie postępowanie dotyczy z kolei podejrzenia usuwania z dokumentacji szpitala dokumentacji medycznej i ujawniania tajemnicy lekarskiej - mówi Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Jednym z materiałów dla śledczych będzie raport z kontroli wewnętrznej w szpitalu i tej przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

