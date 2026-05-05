Toruń w nazwie znanego festiwalu. Marek Żydowicz wylicza korzyści

ToruńCAMERIMAGE w miejsce Sylwestra

To oficjalne - Toruń staje się częścią nazwy międzynarodowego festiwalu filmowego. Jednocześnie Paweł Gulewski, prezydent miasta, ogłosił rezygnację z organizacji Sylwestrowej Mocy Przebojów, znanej jako Sylwester z Polsatem. Z tej decyzji otwarcie cieszy się załoga festiwalu, która uważa zmianę za krok w stronę bliższej współpracy miasta z organizatorami wydarzenia.

"Festiwal narodził się w Toruniu 35 lat temu. Połączenie obu nazw to formalne potwierdzenie pogłębiającej się współpracy oraz rozwoju partnerstwa między Fundacją Tumult a grodem Kopernika"

- podkreśla Urszula Drukort-Matiaszuk, dyrektorka marketingu MFF CAMERIMAGE w oficjalnym komunikacie.

Marek Żydowicz o zyskach dla Torunia

Jak zaznacza biuro prasowe wydarzenia, najważniejsze imprezy filmowe na świecie są nierozłącznie związane z miastami, w których się odbywają, jak choćby Cannes, Berlin, Wenecja czy Toronto. Dzięki nowej nazwie Toruń ma wejść do tego prestiżowego grona i umocnić swoją pozycję na międzynarodowej mapie kulturalnej.

"Tu wymyśliłem ideę CAMERIMAGE jako wydarzenia nagradzającego niedocenianych twórców obrazu filmowego - autorki i autorów zdjęć. Nazwa ToruńCAMERIMAGE wzmocni rozpoznawalność zarówno festiwalu, jak i miasta jako miejsca nowoczesnego dialogu artystycznego i technologii komunikacji wizualnej, silnego ośrodka filmowego, sztuki i rozrywki"

- tłumaczy Marek Żydowicz, twórca i dyrektor ToruńCAMERIMAGE.

Organizatorzy CAMERIMAGE podkreślają, że ściślejsza współpraca z miastem to część większej strategii kulturalnej, mającej przyciągnąć młodych ludzi zainteresowanych branżą kreatywną. Festiwal co roku gromadzi nie tylko znanych filmowców i studentów szkół artystycznych z całego świata, ale także generuje konkretne zyski dla lokalnej gospodarki, pobudzając branżę hotelarską, gastronomiczną i transportową.

Kopernikańskie tradycje i nowe centrum

Toruń, figurujący na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, szczyci się mianem miejsca, gdzie rodzą się innowacyjne idee. Dziedzictwo Mikołaja Kopernika ma obecnie inspirować poszukiwania nowych rozwiązań w przemyśle audiowizualnym.

"Festiwal ToruńCAMERIMAGE jest katalizatorem powstawania lokalnego ekosystemu filmowego, przyciągając do miasta najwybitniejszych przedstawicieli i przedstawicielki branży filmowej, reprezentujących szeroki wachlarz specjalizacji - od operatorskich i reżyserskich, przez scenografię, kostiumy i montaż, po produkcję i dystrybucję. Zmiana nazwy symbolicznie łączy historyczną tożsamość miasta z globalną kulturą współczesną i dynamicznym rozwojem sztuki obrazu"

- zaznacza Drukort-Matiaszuk.

"Kluczowym elementem tej współpracy jest powstające w Toruniu Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE. To wyjątkowy w skali europejskiej projekt – miejsce, które ma stać się nie tylko domem Festiwalu, ale przede wszystkim kulturowym centrum dla tej części kontynentu"

- uzupełnia. Kolejna, 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE zaplanowana jest na 7-14 listopada 2026 roku.

