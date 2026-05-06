Koniec śledztwa po zabójstwie w Parku Glazja. Wiemy, co z poczytalnością Wenezuelczyka, który zabił Klaudię

Akt oskarżenia przeciwko Yomeykertowi S. z Wenezueli

Z najnowszego komunikatu Prokuratury Okręgowej w Toruniu dowiadujemy się, że zgromadzone dowody dały podstawy do postawienia Yomeykertowi S. zarzutu morderstwa dokonanego ze szczególnym okrucieństwem, zgodnie z art. 148 § 2 pkt 1 i 2 Kodeksu karnego, a także innych przestępstw.

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Yomeykert S. odmówił ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień" - informuje prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Z opinii biegłych po przeprowadzeniu obserwacji psychiatrycznej oskarżonego wynika, że jego stan psychiczny pozwala na proces kryminalny.

"Zgodnie z pozyskaną w sprawie opinią, po przeprowadzonej obserwacji sądowo - psychiatrycznej biegli zgodnie uznali, że Yomeykert S. w czasie popełnienia zarzucanych jemu czynów miał zachowaną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Jego poczytalność, zarówno w trakcie popełnienia zarzucanych jemu czynów, jak i podczas badania oraz prowadzonego postępowania, nie budzi wątpliwości biegłych" - dodaje przedstawicielka prokuratury.

Strach i mnóstwo pytań po zabójstwie kobiety w Toruniu

Tragedia 24-letniej Klaudii wstrząsnęła krajem. Sprawę komentowali również przedstawiciele sceny politycznej, w tym lider Konfederacji Sławomir Mentzen. We wrześniu lokalne władze doceniły postawę pana Błażeja, który próbował powstrzymać sprawcę. Wybiegł on ze swojego mieszkania i zmierzył się z napastnikiem.

"On wstał i zaczął biec w moją stronę z takim opętanym wzrokiem. Nie zastanawiałem się i wyjąłem gaz pieprzowy. Potraktowałem go dwoma chmurkami. Odbiegłem na bok, a on zrezygnował z gonitwy za mną" - relacjonował w rozmowie z Polsat News.

Na początku lipca w Toruniu odbył się Marsz Milczenia. Tysiące osób zebrało się, aby oddać hołd zamordowanej kobiecie.

"To nie tylko pamięć o Klaudii, ale też wyraz sprzeciwu wobec przemocy i strachu, który zagościł w sercach mieszkańców Torunia" - mówili nam uczestnicy.

Długo zastanawiano się, czy Yomeykert S. będzie sądzony jako osoba w pełni świadoma swoich czynów. Teraz jest to już pewne.

"W sprawie stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane mu aktem oskarżenia przestępstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności" - podsumowuje prokurator Oliver.