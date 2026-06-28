Gwiazdy polskiego kina zjechały do Torunia. Eleganckie kreacje i prestiżowe nagrody na gali otwarcia Tofifest

Gala Otwarcia 24. MFF BellaTOFIFEST w Toruniu

Gala Otwarcia była uroczystym podsumowaniem pierwszego dnia 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST. Podczas wydarzenia wręczono prestiżowe wyróżnienia. Złote Anioły za Niepokorność Twórczą trafiły do Agaty Kuleszy oraz Tomasza Schuchardta, a Dorotę Stalińską uhonorowano statuetką dla Damy Polskiego Kina. Władze festiwalu doceniły również Magdalenę Czerwińską (Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri) oraz Agatę Turkot (Złoty Anioł dla Europejskiej Aktorki Bella Woman).

50

Uroczystość uświetnił występ muzyczny w ramach projektu „Beyond the Screen with Emilio Piano". Statuetki laureatom przekazali dyrektorka Tofifest Film Festival Kafka Jaworska, producentka Dorota Płoska-Grzybowska, a także przedstawiciele władz lokalnych – prezydent Torunia Paweł Gulewski oraz Zbigniew Ostrowski, będący wicemarszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego. Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją autorstwa Piotra Lampkowskiego z „Super Expressu”, na której uwieczniono eleganckie stylizacje i wyjątkowe momenty z udziałem znanych artystów.

Tofifest 2026: Ponad 130 filmów, "12 małp" motywem przewodnim

Na początku tygodnia dyrektorka festiwalu, Kafka Jaworska, poinformowała nas o bogatym programie wydarzenia. Zaznaczyła, że organizatorzy zaprezentują aż 130 produkcji i ugoszczą blisko 200 osób związanych z branżą filmową. Jej zdaniem, zgromadzenie tak różnorodnych dzieł to ogromny powód do dumy dla całego zespołu pracującego przy Tofifest.

Wśród zaproszonych znakomitości znaleźli się nie tylko nagrodzeni artyści. Do Torunia przybędą między innymi Nastassja Kinski, Bogusław Linda, który zostanie uhonorowany medalem Thorunium, a także Joanna Kulig, Andrzej Chyra, Jerzy Skolimowski, Alicja Bachleda-Curuś, Grażyna Szapołowska i Jan Komasa. Organizatorzy festiwalu podkreślają, że zależy im na promowaniu zarówno uznanych twórców, jak i tych, których szersza publiczność jeszcze nie poznała.

Głównym motywem festiwalu jest kultowy thriller science fiction „12 małp” w reżyserii Terry'ego Gilliama, znanego ze współpracy z grupą Monty Python. Film ten stanowi punkt wyjścia do głębokich rozważań nad obecną kondycją kinematografii i współczesnego świata, do których zachęcają organizatorzy imprezy.