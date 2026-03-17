Halowe Mistrzostwa Świata 2026. Szczegóły strefy kibica w centrum Torunia

Wielkie sportowe święto zaplanowano na okres od 20 do 22 marca 2026 roku w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Organizatorzy przygotowali również specjalną przestrzeń dla sympatyków sportu na Rynku Nowomiejskim .

. Przedstawicielka marszałka województwa, Beata Sawińska, wyraźnie zaznaczyła, że obie lokalizacje przyciągną tłumy i zagwarantują mnóstwo pięknych emocji każdego dnia imprezy.

Poniżej prezentujemy dokładny wykaz zaplanowanych niespodzianek, które uświetnią zmagania zawodników z całego świata. Strefa kibica to propozycja dla starszych i młodszych!

Halowe Mistrzostwa Świata 2026: Zmagania w Arenie Toruń i DJ Steve Nash na otwarciu

Inauguracja tego historycznego wydarzenia sportowego nastąpi 20 marca. Ceremonia otwarcia zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ oprawę muzyczną zapewni utytułowany artysta i wielokrotny czempion, DJ Steve Nash. Polska reprezentacja z pewnością otrzyma potężne wsparcie z trybun, z których fani będą obserwować wybitnych sportowców. Do grodu Kopernika przyjedzie m.in. szwedzki fenomen skoku o tyczce, Armand Duplantis. Oprócz śledzenia zaciekłej walki o medale wewnątrz obiektu, sympatycy sportu znajdą mnóstwo interesujących propozycji poza samą halą. Szczególną uwagę warto zwrócić na specjalne miasteczko dla fanów budowane na Rynku Nowomiejskim. Co nas czeka w strefie kibica?

- W miejscu, w którym zazwyczaj odbywa się Jarmark Toruński, będzie zlokalizowany namiot, ta główna strefa kibica, w której będzie zlokalizowany bardzo duży ekran ze sceną, z siedzeniami, ze strefą kujawsko-pomorskich "Konstelacji Dobrych Miejsc", czyli wskazówkami dla naszych gości, co ciekawego w naszym regionie można zobaczyć - powiedziała pełnomocniczka marszałka ds. HMŚ Beata Sawińska.

Przedstawicielka komitetu organizacyjnego poinformowała dodatkowo, że wszelkie panele dyskusyjne z gwiazdami sportu oraz relacje na żywo z aren będą dostępne po polsku i angielsku aby ułatwić odbiór zarówno polskim, jak i zagranicznym turystom.

Atrakcje podczas HMŚ Kujawy Pomorze 26: Strefa kibica na Rynku Nowomiejskim

Główny punkt zgromadzeń sympatyków lekkoatletyki zaoferuje znacznie więcej niż tylko oglądanie rywalizacji na telebimach. Sztab odpowiedzialny za to widowisko zadbał o zróżnicowany harmonogram rozrywek, trafiający w gusta każdej grupy wiekowej. Wśród propozycji znalazły się między innymi:

Strefa oferująca nowoczesne symulacje sportowe dedykowane najmłodszym uczestnikom imprezy.

Specjalny punkt fotograficzny, gdzie można zapozować do pamiątkowego zdjęcia z maskotką Gąską Gusią.

Strefa zrobienia sobie selfie AI, gdzie twarz będzie wkomponowana w postać lekkoatletyczną

Strefa gastronomiczna z lokalnymi przysmaki regionu kujawsko-pomorskiego oraz stoiska z unikalnym rękodziełem.

- Na terenie Rynku Nowomiejskiego będą również zlokalizowane miejsca, gdzie będziemy mogli spróbować przebiec się bieżnią z pomiarem czasu. Będzie również strefa, która będzie prowadzona i będzie można zobaczyć, jak odbywa się pchnięcie kulą, jak wyglądają poszczególne dyscypliny i faktycznie spróbować w tym uczestniczyć i aktywnie wziąć udział. Co ciekawe, będą również trampoliny, które będą prowadzone oczywiście przez wyszkolonych animatorów i będzie można przebić przysłowiową piątkę z Duplantisem - zdradziła Beata Sawińska.

HMŚ 2026 Toruń: Biegi z Piotrem Liskiem i Adamem Kszczotem

Twórcy imprezy wydzielili także obszar poświęcony ekologii i zrównoważonemu rozwojowi. Przeprowadzone tam prelekcje oraz warsztaty uświadomią odwiedzających, jak istotna jest ochrona naszego naturalnego otoczenia w codziennym życiu. Dzięki takim inicjatywom lokalne władze liczą na uzyskanie prestiżowego certyfikatu Zielonych Mistrzostw Świata.

- Sobota-niedziela o godzinie 10:00 biegi z mistrzami. W sobotę Adam Kszczot razem z parkrun Toruń, z wszystkimi chętnymi, których zapraszamy. W niedzielę natomiast z Piotrkiem Liskiem, ambasadorem Mistrzostw Świata. Natomiast w piątek zaczynamy troszeczkę szybciej, ponieważ kończymy 50. sztafetę i wówczas zapraszamy zainteresowane osoby o 8:30 pod Urząd Marszałkowski, gdzie z Adamem Kszczotem odbędziemy ostatnią rozgrzewkę sztafetową i z pałeczką sztafetową, dłuższą, bo prawie 12-kilometrową trasą dwoma mostami, na punkt godzinę 10 planujemy przybiec na Rynek Nowomiejski, gdzie odpalimy i obejrzymy pierwszą sesję HMŚ - zapowiedziała Sawińska.

