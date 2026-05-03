Derby dla Torunia! Na Motoarenie nie obyło się bez emocji! [GALERIA]

Dla toruńskich kibiców, derby z pewnością były małym dreszczowcem. Przez większość czasu na tablicy wyników widoczny był remis. Nie zawiedli jednak toruńscy juniorzy, którzy w pewnym momencie wyprowadzili gospodarzy na prowadzenie.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Antoni Kawczyński (został wybrany juniorem meczu), który uzbierał dla gospodarzy 7 puntków. Najwięcej przywiózł z kolei Emil Sajfutdinow - 12 i Patryk Dudek 10. Bardzo zły występ zaliczył Mikkel Michelsen.

Goście dali popalić toruńskim aniołom. Z GKM Grudziądz najlepiej zaprezentował się Vadim Tarasenko - 12 puntków oraz Maksym Drabik - 11.

To było 13 zwycięstwo Torunia nad Grudziądzem.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

9. Patryk Dudek - 10+1 (3,1*,2,3,1)

10. Robert Lambert - 7+1 (2,2,1*,0,2)

11. Norick Bloedorn - 7+2 (1,0,3,2*,1*)

12. Mikkel Michelsen - 3 (0,2,1,0)

13. Emil Sajfutdinow - 12 (2,2,3,2,3)

14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (2*,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,1*,3)

16. Bartosz Derek - NS

Bayersystem GKM Grudziądz - 42

1. Max Fricke - 4 (2,0,0,2,0)

2. Maksym Drabik - 11 (1,3,3,1,3)

3. Damian Miller - NS (-,-,-,-)

4. Wadim Tarasienko - 12+1 (3,3,2,1*,1,2)

5. Michael Jepsen Jensen - 11 (3,3,2,3,0)

6. Kevin Małkiewicz - 3+1 (t,1,1,1*,0)

7. Bastian Pedersen - 1 (0,1,0,0)

8. Jan Przanowski - NS