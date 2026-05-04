Zaatakował nożem kobietę, później sam otrzymał cios. Dwie osoby w szpitalu

Atak nożownika we Włocławku

Kryminalni badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku, do którego doszło wieczorem 3 maja. Tego dnia w związku z Festiwalem 3 Maja, nieopodal odbywał się plenerowy koncert zespołu Ich Troje.

Według ustaleń policji, po godz. 22:30 na jednej z uliczek odchodzących od Starego Rynku 38-latek przy użyciu noża zaatakował 44-latkę. Na tym jednak sytuacja się nie zakończyła. - Policjanci na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn, którzy byli tam w pobliżu, pobiegli za sprawcą tego ataku, pobili go oraz ugodzili go nożem - przekazał w rozmowie z reporterem Radia Eska mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Zarówno ranna kobieta, jak i jej oprawca trafili do szpitala. Jak dodał mł. asp. Tomaszewski w rozmowie z lokalnym portalem Dzień Dobry Włocławek, który jako pierwszy poinformował o zdarzeniu, ranni byli pijani.

Jedna osoba zatrzymana, druga poszukiwana

Na razie zatrzymana została jedna osoba. - Policjanci zatrzymali do sprawy 37-latka, który zaatakował 38-latka, który wcześniej zaatakował kobietę - przekazał reporterowi Eski mł. asp. Tomaszewski. Jak dodał, trwa ustalanie i poszukiwanie drugiego mężczyzny, który brał udział w ataku na 38-latka.

Prowadzone są również czynności, dążące do ustalenia szczegółowych okoliczności tego krwawego zdarzenia oraz odkrycia, jaki był motyw działania sprawcy.

Na tym etapie nie wiadomo jeszcze czy 38-latek znał kobietę, którą zaatakował. Najprawdopodobniej wszystkie osoby, które użyły przemocy i niebezpiecznego narzędzia usłyszą zarzuty. Warto przypomnieć, że za pobicie z użyciem noża grozi nawet do 8 lat więzienia.

