Złowieszcze temperatury opanują Polskę! Kolejne regiony zagrożone. Od prognoz boli głowa

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-24 14:15

Scenariusz, w którym termometry w Polsce pokazują ponad 40 stopni Celsjusza, staje się coraz bardziej realny. Według najnowszych modeli IMGW, już niebawem mieszkańcy wielu regionów doświadczą warunków przypominających te z tropików. Zapowiada się fala morderczego, afrykańskiego skwaru, która na dłuższą chwilę zagości w naszym kraju. Gdzie upał zaatakuje z największą mocą pod koniec czerwca?

Kobieta z kręconymi włosami w paski koszulce z wysiłkiem chłodzi się butelką wody na czole w upalny dzień, osłaniając się od słońca. Informacje o upałach i sposobach radzenia sobie z nimi znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Ahmet Misirligul/ Shutterstock Upały męczą nie tylko Polaków

Tropikalne upały w Polsce

Ekspertka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" przeanalizowała nadejście ekstremalnej fali gorąca. Według najnowszych modeli pogodowych, przekroczenie granicy 40 stopni Celsjusza jest realnym zagrożeniem w naszym kraju. W czwartek, 25 czerwca, słupki rtęci powędrują w górę, osiągając pułap 30 stopni w większości województw, z wyjątkiem północnej części Polski. Weekend ma przynieść prawdziwe piekło, a prognozowane wartości będą przypominać te panujące w Afryce.

Polecany artykuł:

Afrykańskie upały nadciągają do Polski! IMGW ostrzega: temperatura sięgnie nawe…

- Temperatura maksymalna od 30°C na północnym wschodzie, około 35°C w centrum, do 38°C na zachodzie. Nad morzem od 27°C do 30°C

Prognozowane temperatury maksymalne, model ECWMF (IMGW)
Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognozowane temperatury maksymalne, model ECWMF (IMGW)

- tak analizę synoptyczną IMGW widzimy w kontekście niedzieli, 28 czerwca. To jednak nie koniec złych informacji.

Nawet 41 stopni? Tropikalny upał na dłużej w Polsce! Nowa prognoza pogody

Najświeższe dane z modelu ECMWF (powyżej), uważnie śledzonego przez specjalistów z IMGW, nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że morderczy skwar utrzyma się nie tylko w niedzielę, ale zdominuje również początek przyszłego tygodnia.

Prognozowana fala gorąca będzie przemieszczać się stopniowo od zachodnich krańców Polski w kierunku wschodnim. Temperatury w granicach 40 stopni i więcej mogą stanowić poważne wyzwanie dla mieszkańców następujących obszarów:

  • Warszawy
  • Poznania
  • Wrocławia
  • Zielonej Góry
  • Torunia
  • Bydgoszczy
  • Opola
  • Łodzi
  • województwa zachodniopomorskiego

Według synoptyków, na lekkie ochłodzenie i powrót bardziej umiarkowanych temperatur trzeba będzie poczekać do przełomu czerwca i lipca. W obecnej sytuacji zaleca się ciągłe śledzenie komunikatów meteorologicznych i rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Jak przetrwać upały? Poradnik RCB

Z uwagi na zbliżającą się falę afrykańskiego powietrza, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia. Eksperci zaznaczają, że przy tak wysokich temperaturach, gwałtownie rośnie niebezpieczeństwo udaru cieplnego oraz groźnego dla życia przegrzania organizmu.

- Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu

Aby zminimalizować ryzyko, podczas trwania upałów należy stosować się do kluczowych zaleceń:

  • częste picie wody w celu odpowiedniego nawodnienia
  • osłanianie głowy przed promieniami słonecznymi
  • ubieranie się w jasne i przewiewne materiały
  • ograniczenie aktywności na zewnątrz w najgorętszych porach dnia

Przedstawiciele RCB przypominają również o zachowaniu szczególnej czujności względem osób starszych oraz zwierząt domowych. Pozostawianie ich w zamkniętych pojazdach stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Oprócz tego odradza się spożywanie napojów wyskokowych w trakcie upalnych dni. Aktualne ostrzeżenia będą na bieżąco publikowane w serwisach ESKA News.

Quiz. Przysłowia o pogodzie
Pytanie 1 z 10
Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to...
W trakcie upałów była zbawieniem. "Gruźliczanka" to symbol PRL-u
prognoza pogody
upały w polsce