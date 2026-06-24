Złowieszcze temperatury opanują Polskę! Kolejne regiony zagrożone. Od prognoz boli głowa

Spis treści
Tropikalne upały w Polsce
Ekspertka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" przeanalizowała nadejście ekstremalnej fali gorąca. Według najnowszych modeli pogodowych, przekroczenie granicy 40 stopni Celsjusza jest realnym zagrożeniem w naszym kraju. W czwartek, 25 czerwca, słupki rtęci powędrują w górę, osiągając pułap 30 stopni w większości województw, z wyjątkiem północnej części Polski. Weekend ma przynieść prawdziwe piekło, a prognozowane wartości będą przypominać te panujące w Afryce.
- Temperatura maksymalna od 30°C na północnym wschodzie, około 35°C w centrum, do 38°C na zachodzie. Nad morzem od 27°C do 30°C
- tak analizę synoptyczną IMGW widzimy w kontekście niedzieli, 28 czerwca. To jednak nie koniec złych informacji.
Nawet 41 stopni? Tropikalny upał na dłużej w Polsce! Nowa prognoza pogody
Najświeższe dane z modelu ECMWF (powyżej), uważnie śledzonego przez specjalistów z IMGW, nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że morderczy skwar utrzyma się nie tylko w niedzielę, ale zdominuje również początek przyszłego tygodnia.
Prognozowana fala gorąca będzie przemieszczać się stopniowo od zachodnich krańców Polski w kierunku wschodnim. Temperatury w granicach 40 stopni i więcej mogą stanowić poważne wyzwanie dla mieszkańców następujących obszarów:
- Warszawy
- Poznania
- Wrocławia
- Zielonej Góry
- Torunia
- Bydgoszczy
- Opola
- Łodzi
- województwa zachodniopomorskiego
Według synoptyków, na lekkie ochłodzenie i powrót bardziej umiarkowanych temperatur trzeba będzie poczekać do przełomu czerwca i lipca. W obecnej sytuacji zaleca się ciągłe śledzenie komunikatów meteorologicznych i rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Jak przetrwać upały? Poradnik RCB
Z uwagi na zbliżającą się falę afrykańskiego powietrza, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia. Eksperci zaznaczają, że przy tak wysokich temperaturach, gwałtownie rośnie niebezpieczeństwo udaru cieplnego oraz groźnego dla życia przegrzania organizmu.
- Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu
Aby zminimalizować ryzyko, podczas trwania upałów należy stosować się do kluczowych zaleceń:
- częste picie wody w celu odpowiedniego nawodnienia
- osłanianie głowy przed promieniami słonecznymi
- ubieranie się w jasne i przewiewne materiały
- ograniczenie aktywności na zewnątrz w najgorętszych porach dnia
Przedstawiciele RCB przypominają również o zachowaniu szczególnej czujności względem osób starszych oraz zwierząt domowych. Pozostawianie ich w zamkniętych pojazdach stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Oprócz tego odradza się spożywanie napojów wyskokowych w trakcie upalnych dni. Aktualne ostrzeżenia będą na bieżąco publikowane w serwisach ESKA News.