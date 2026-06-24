Złowieszcze temperatury opanują Polskę! Kolejne regiony zagrożone. Od prognoz boli głowa

Tropikalne upały w Polsce

Ekspertka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" przeanalizowała nadejście ekstremalnej fali gorąca. Według najnowszych modeli pogodowych, przekroczenie granicy 40 stopni Celsjusza jest realnym zagrożeniem w naszym kraju. W czwartek, 25 czerwca, słupki rtęci powędrują w górę, osiągając pułap 30 stopni w większości województw, z wyjątkiem północnej części Polski. Weekend ma przynieść prawdziwe piekło, a prognozowane wartości będą przypominać te panujące w Afryce.

- Temperatura maksymalna od 30°C na północnym wschodzie, około 35°C w centrum, do 38°C na zachodzie. Nad morzem od 27°C do 30°C

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognozowane temperatury maksymalne, model ECWMF (IMGW)

- tak analizę synoptyczną IMGW widzimy w kontekście niedzieli, 28 czerwca. To jednak nie koniec złych informacji.

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Najświeższe dane z modelu ECMWF (powyżej), uważnie śledzonego przez specjalistów z IMGW, nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że morderczy skwar utrzyma się nie tylko w niedzielę, ale zdominuje również początek przyszłego tygodnia.

Prognozowana fala gorąca będzie przemieszczać się stopniowo od zachodnich krańców Polski w kierunku wschodnim. Temperatury w granicach 40 stopni i więcej mogą stanowić poważne wyzwanie dla mieszkańców następujących obszarów:

Warszawy

Poznania

Wrocławia

Zielonej Góry

Torunia

Bydgoszczy

Opola

Łodzi

województwa zachodniopomorskiego

Według synoptyków, na lekkie ochłodzenie i powrót bardziej umiarkowanych temperatur trzeba będzie poczekać do przełomu czerwca i lipca. W obecnej sytuacji zaleca się ciągłe śledzenie komunikatów meteorologicznych i rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

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Z uwagi na zbliżającą się falę afrykańskiego powietrza, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia. Eksperci zaznaczają, że przy tak wysokich temperaturach, gwałtownie rośnie niebezpieczeństwo udaru cieplnego oraz groźnego dla życia przegrzania organizmu.

- Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu

Aby zminimalizować ryzyko, podczas trwania upałów należy stosować się do kluczowych zaleceń:

częste picie wody w celu odpowiedniego nawodnienia

osłanianie głowy przed promieniami słonecznymi

ubieranie się w jasne i przewiewne materiały

ograniczenie aktywności na zewnątrz w najgorętszych porach dnia

Przedstawiciele RCB przypominają również o zachowaniu szczególnej czujności względem osób starszych oraz zwierząt domowych. Pozostawianie ich w zamkniętych pojazdach stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Oprócz tego odradza się spożywanie napojów wyskokowych w trakcie upalnych dni. Aktualne ostrzeżenia będą na bieżąco publikowane w serwisach ESKA News.

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