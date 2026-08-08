Sławomir Świerzyński królem imprezy u Rydzyka. Bayer Full rozgrzał publiczność w Toruniu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Mariusz Korzus
2026-08-08 21:02

Szalona impreza w Toruniu! Podczas wydarzenia „Dziękczynienie w Rodzinie” zorganizowanego przez ojca Tadeusza Rydzyka, główną rolę odegrał niespodziewanie kto inny. Lider Bayer Full, Sławomir Świerzyński, zawładnął sceną. i zgromadzonym tłumem. Porwał do tańca tysiące ludzi, w tym naszego reportera.

Bayer Full na imprezie ojca Rydzyka. Zakonnik przyćmiony przez gwiazdę disco polo

Tego wydarzenia goście ojca Rydzyka długo nie zapomną. Tradycyjne, 18. z kolei „Dziękczynienie w Rodzinie” Radia Maryja rozpoczęło się modlitwą w toruńskim sanktuarium i tam prym wiódł ojciec Tadeusz Rydzyk. Jednak około godziny 18:00 tłum przeniósł się w okolice amfiteatru w kompleksie zwanym Rydzykownią. Rolę prowadzącego wydarzenie wziął na siebie ojciec Jan Król. Prawdziwe emocje pojawiły się jednak, gdy na scenie pojawił się zespół Bayer Full ze swoim 64-letnim wokalistą, Sławomirem Świerzyńskim, który od razu zdobył sympatię tysięcy zebranych.

Sonda
Lubisz muzykę disco polo?

Tłumy pod sceną podczas występu lidera Bayer Full. „Różaniec i taniec” u redemptorystów

Początkowo pod sceną znajdowała się tylko garstka słuchaczy, ale wraz z pierwszymi dźwiękami muzyki liczba fanów rosła w błyskawicznym tempie. Sławomir Świerzyński śpiewał i żartował, atmosfera pod sceną była gorąca, a uczestnicy imprezy bawili się bez opamiętania. Magia koncertu podziałała nawet na naszego 60-letniego reportera, który dał się porwać zabawie i pląsom!

QUIZ. Czy znasz teksty starych piosenek disco polo?
Pytanie 1 z 10
"świat nie wierzy łzom, szkoda naszych łez, świat nie wierzy łzom bo..."
Ojciec Tadeusz Rydzyk, przedsiębiorczy ksiądz z Torunia, zarobił w poprzednim roku ponad 3 mln złoty na swojej ciepłowni geotermalnej
Tadeusz Rydzyk
Bayer Full