Sławomir Świerzyński królem imprezy u Rydzyka. Bayer Full rozgrzał publiczność w Toruniu

Bayer Full na imprezie ojca Rydzyka. Zakonnik przyćmiony przez gwiazdę disco polo

Tego wydarzenia goście ojca Rydzyka długo nie zapomną. Tradycyjne, 18. z kolei „Dziękczynienie w Rodzinie” Radia Maryja rozpoczęło się modlitwą w toruńskim sanktuarium i tam prym wiódł ojciec Tadeusz Rydzyk. Jednak około godziny 18:00 tłum przeniósł się w okolice amfiteatru w kompleksie zwanym Rydzykownią. Rolę prowadzącego wydarzenie wziął na siebie ojciec Jan Król. Prawdziwe emocje pojawiły się jednak, gdy na scenie pojawił się zespół Bayer Full ze swoim 64-letnim wokalistą, Sławomirem Świerzyńskim, który od razu zdobył sympatię tysięcy zebranych.

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Tłumy pod sceną podczas występu lidera Bayer Full. „Różaniec i taniec” u redemptorystów

Początkowo pod sceną znajdowała się tylko garstka słuchaczy, ale wraz z pierwszymi dźwiękami muzyki liczba fanów rosła w błyskawicznym tempie. Sławomir Świerzyński śpiewał i żartował, atmosfera pod sceną była gorąca, a uczestnicy imprezy bawili się bez opamiętania. Magia koncertu podziałała nawet na naszego 60-letniego reportera, który dał się porwać zabawie i pląsom!

QUIZ. Czy znasz teksty starych piosenek disco polo? Pytanie 1 z 10 "świat nie wierzy łzom, szkoda naszych łez, świat nie wierzy łzom bo..." Za mało jest na tym świecie łez Za dużo jest na tym świecie łez Za dużo już wypłakałem łez Następne pytanie