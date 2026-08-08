Sławomir Świerzyński królem imprezy u Rydzyka. Bayer Full rozgrzał publiczność w Toruniu

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Bayer Full na imprezie ojca Rydzyka. Zakonnik przyćmiony przez gwiazdę disco polo
Tego wydarzenia goście ojca Rydzyka długo nie zapomną. Tradycyjne, 18. z kolei „Dziękczynienie w Rodzinie” Radia Maryja rozpoczęło się modlitwą w toruńskim sanktuarium i tam prym wiódł ojciec Tadeusz Rydzyk. Jednak około godziny 18:00 tłum przeniósł się w okolice amfiteatru w kompleksie zwanym Rydzykownią. Rolę prowadzącego wydarzenie wziął na siebie ojciec Jan Król. Prawdziwe emocje pojawiły się jednak, gdy na scenie pojawił się zespół Bayer Full ze swoim 64-letnim wokalistą, Sławomirem Świerzyńskim, który od razu zdobył sympatię tysięcy zebranych.
Tłumy pod sceną podczas występu lidera Bayer Full. „Różaniec i taniec” u redemptorystów
Początkowo pod sceną znajdowała się tylko garstka słuchaczy, ale wraz z pierwszymi dźwiękami muzyki liczba fanów rosła w błyskawicznym tempie. Sławomir Świerzyński śpiewał i żartował, atmosfera pod sceną była gorąca, a uczestnicy imprezy bawili się bez opamiętania. Magia koncertu podziałała nawet na naszego 60-letniego reportera, który dał się porwać zabawie i pląsom!