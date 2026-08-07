Tajemnicza śmierć 14-latki. Dziewczynę znaleziono martwą w jej własnym łóżku

Tajemnicza śmierć nastolatki przy ulicy Rydygiera w Toruniu

Ponownie przyglądamy się sprawie, która wstrząsnęła nie tylko torunianami, ale i czytelnikami z innych rejonów Polski. To tajemniczy przypadek. Pod koniec lipca bieżącego roku 14-letnia dziewczyna została odnaleziona martwa w mieszkaniu, zlokalizowanym w jednym z bloków przy ulicy Rydygiera w Toruniu. Dla śledczych to spora zagadka, ponieważ nastolatka wcześniej nie uskarżała się na żadne dolegliwości i nie chorowała. Funkcjonariusze policji milczą na ten temat. Z kolei prokuratura starannie dobiera słowa. Według oficjalnych komunikatów śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. W związku z nagłym i niespodziewanym zgonem zlecono przeprowadzenie sekcji zwłok.

Prokurator o wstępnej przyczynie zgonu 14-latki z Torunia

Jak przekazał w rozmowie z „Super Expressem” prokurator Rafał Ruta, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Toruniu, wstępna opinia biegłego wskazuje na ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową jako powód zgonu nastolatki. Podczas sekcji zwłok zabezpieczono materiał do dalszych, pogłębionych analiz, w tym toksykologicznych i histopatologicznych. Ostateczna opinia dotycząca przyczyn tragedii będzie znana dopiero po otrzymaniu wyników tych badań laboratoryjnych.

Sprawa wciąż budzi wiele pytań, na które na razie brakuje odpowiedzi. Mimo że wstępnie nie stwierdzono udziału osób trzecich w śmierci 14-latki, śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy i prowadzą wnikliwe postępowanie, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Będziemy dalej monitorować tę sprawę.

Nadajesz się na policjanta? Pytania z testu psychologicznego do policji Multiselect 2023 - cz. II Pytanie 1 z 21 Czy zdarzyło Ci się obwiniać kogoś o coś, o czym wiedziałeś że naprawdę sam popełniłeś? Tak Nie Nie wiem Następne pytanie