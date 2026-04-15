Atak nożownika w Toruniu to finał małżeńskiej awantury! Krwawa para trafiła do szpitala

Dramat na toruńskim Rubinkowie. Świadkowie widzieli służby

Jeden z okolicznych mieszkańców poinformował redakcję serwisu ddtorun.pl o niezwykle niebezpiecznym incydencie w pawilonach usługowych zlokalizowanych przy ulicy Łyskowskiego. - W kwadracie był atak nożem. Na miejscu była prokuratura i antyterroryści - przekazał czytelnik. Dziennikarka Radia ESKA Toruń natychmiast sprawdziła te niepokojące doniesienia płynące z Rubinkowa.

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce krótko przed godziną 9:00 rano. O aktualnej sytuacji na miejscu opowiedziała reporterce Radia ESKA podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy nadal pracują na miejscu wynika, że doszło do kłótni małżeńskiej. Kobieta i mężczyzna z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. Mężczyzna został uprzednio obezwładniony przez funkcjonariuszy z grupy szybkiego reagowania - powiedziała dziennikarce ESKI podkom. Dominika Bocian.

Służby wyraźnie podkreślają, że na ten moment nie ma żadnych oficjalnych informacji o ofiarach śmiertelnych tego brutalnego zajścia.

Toruńscy mundurowi intensywnie badają teraz wszystkie powody oraz najdrobniejsze detale wstrząsającego incydentu. Do tematu będziemy wracać, gdy tylko w policyjnym śledztwie pojawią się nowe fakty.

Nieustannie apelujemy do osób, które przypadkiem widziały jakiś incydent lub inne groźne sytuacje w regionie, takie jak wypadki samochodowe czy pożary, o bezpośrednie zgłaszanie się do dziennikarzy.

