Istotna zmiana w centrum Torunia. Kierowcy wreszcie odetchną?

Nowy prawoskręt przy ulicy Kraszewskiego zastąpi postój dla taksówek

Zmotoryzowani mieszkańcy Torunia doskonale znają problematyczny odcinek ulicy Kraszewskiego zlokalizowany w pobliżu popularnego hotelu. Do tej pory funkcjonował tam postój dla taksówek, a sąsiadujący z nim pas ruchu służył równocześnie do jazdy na wprost oraz skręcania w prawo. Taka organizacja sprawiała, że kierowcy jadący przed siebie skutecznie tamowali ruch pojazdom próbującym dostać się na most Piłsudskiego. Teraz lokalny samorząd szykuje ważną zmianę, polegającą na przeniesieniu miejsca postojowego taksówek w inną lokalizację. W odzyskanym miejscu drogowcy wybudują dedykowany pas do skrętu w prawo, co wreszcie powinno znacząco rozładować uciążliwe zatory.

Władze miasta ogłosiły stosowny przetarg jeszcze w lutym, a niedawno udało się ostatecznie wyłonić wykonawcę całego zadania. Prace budowlane na tym newralgicznym odcinku wystartują w perspektywie kilku najbliższych tygodni.

- Umowa została podpisana, obecnie wykonawca organizuje zaplecze budowy. Mamy taką sytuację, że jedno, czy dwa drzewa są w kolizji z dobudową prawoskrętu. Drzewa będą dyslokowane przez Wydział Środowiska i Ekologii. Przesadzone będą sobie dalej rosnąć

– przekazała w rozmowie z Radiem ESKA Toruń Agnieszka Kobus-Pęńsko, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej toruńskiego MZD.

- Po zakończeniu tego procesu przystąpimy do robót budowlanych. Na ten moment wykonawca pracuje nad zapleczem, przygotowuje harmonogram prac i organizację ruchu, którą będzie chciał wdrożyć na czas robót. Oczywiście o utrudnieniach będziemy informować na bieżąco

– dodała przedstawicielka Miejskiego Zarządu Dróg, zapowiadając informowanie mieszkańców o wszystkich nadchodzących utrudnieniach.

Toruńskie MZD szykuje wielkie remonty Gałczyńskiego i Okólnej

Na ten moment urzędnicy nie podają jeszcze konkretnej daty inauguracji robót przy ulicy Kraszewskiego. To jednak niejedyny projekt infrastrukturalny, którym w kwietniu chwalił się Miejski Zarząd Dróg. Ósmego kwietnia samorząd ogłosił postępowanie przetargowe dotyczące gruntownej przebudowy ulic Gałczyńskiego oraz Okólnej. Co dokładnie zaplanowano w ramach tych wyczekiwanych kontraktów?

Trasa na ulicy Gałczyńskiego przejdzie modernizację na fragmencie między Trasą Staromostową a ulicą Matejki. Wykonawca odnowi nawierzchnię jezdni, zmodernizuje trakty dla pieszych oraz strefy parkingowe, a ponadto zajmie się wymianą oświetlenia i infrastruktury podziemnej. Wymieniona nawierzchnia zagwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

Drogowcy wejdą również na ulicę Okólną, gdzie kompleksowo wyremontują odcinek ciągnący się od ulicy Łódzkiej aż do Podgórskiej. W ramach tego zadania przewidziano dodatkowo stworzenie nowoczesnego ronda, które powstanie u zbiegu z ulicą Strzałową.