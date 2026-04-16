Nastoletni talent z Torunia zachwycił w Bydgoszczy. Zaskoczył faworytów

Żużel: Bartosz Derek rośnie w siłę. Wykorzystał szansę i awansował do finału SK

O utalentowanym szesnastolatku z Torunia w środowisku żużlowym słychać coraz częściej. Młody zawodnik zaprezentował się ze świetnej strony już podczas kontrolnego spotkania "Aniołów" ze Stelmet Falubazem Zielona Góra, gdzie zdołał przywieźć za swoimi plecami m.in. Andrzeja Lebiediewa. Kolejnym potwierdzeniem jego rosnącej formy okazały się bydgoskie eliminacje do Srebrnego Kasku, w których wystartował jako zastępstwo za nieobecnego Franciszka Karczewskiego. Nastolatek perfekcyjnie wykorzystał tę okazję i pojechał z imponującą skutecznością.

Podczas środowego turnieju receptę na pokonanie Derka znaleźli zaledwie trzej rywale: triumfator zawodów Wiktor Przyjemski, reprezentant miejscowych Maksymilian Pawełczak oraz jeżdżący w barwach Unii Leszno Filip Gano. Wychowanek toruńskiego klubu okazał się szybszy m.in. od Kevina Małkiewicza z Grudziądza, a także od swoich starszych stażem kolegów z klubowej szatni. Ostatecznie stanął na drugim stopniu podium, przedzielając Przyjemskiego i Pawełczaka.

Miejsce w finałowej rywalizacji zagwarantował sobie także wspomniany Małkiewicz. Rozczarowaniem zakończył się natomiast dodatkowy wyścig dla Mikołaja Duchińskiego, który ostatecznie nie uzyskał awansu. Poniżej oczekiwań pojechał również Antoni Kawczyński - zgromadzone siedem punktów pozwoliło mu na zajęcie dopiero dziesiątej lokaty.

Srebrny Kask w Bydgoszczy: Wyniki zawodów

1. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - wywalczył 15 punktów (3,3,3,3,3)

2. Bartosz Derek (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - wywalczył 12 punktów (1,3,2,3,3)

3. Kevin Małkiewicz (Bayersystem GKM Grudziądz) - wywalczył 10+3 punkty (3,3,0,2,2)

4. Maksymilian Pawełczak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - wywalczył 10+2 punkty (2,3,1,1,3)

5. Mikołaj Duchiński (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - wywalczył 10+1 punktów (2,2,3,1,2)

6. Eryk Kamiński (Wybrzeże Gdańsk) - wywalczył 9 punktów (3,2,1,2,1)

7. Adam Putkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - wywalczył 8 punktów (0,2,0,3,3)

8. Jakub Malina (Wybrzeże Gdańsk) - wywalczył 8 punktów (2,0,2,2,2)

9. Jan Przanowski (Bayersystem GKM Grudziądz) - wywalczył 8 punktów (1,2,2,2,1)

10. Antoni Kawczyński (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - wywalczył 7 punktów (3,0,3,1,w)

11. Filip Gano (Fogo Unia Leszno) - wywalczył 7 punktów (2,1,3,0,1)

12. Patryk Budniak (Ultrapur Omega Start Gniezno) - wywalczył 7 punktów (1,1,2,3,d)

13. Bartosz Rudolf (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - wywalczył 5 punktów (1,1,1,0,2)

14. Emil Maroszek (Polonia Piła) - wywalczył 3 punkty (0,1,d,1,1)

15. Gracjan Szostak (Moonfin Magnus Ostrów) - wywalczył 1 punkt (0,0,1,0,0)

16. Franciszek Dymowski (Moonfin Magnus Ostrów) - zakończył bez punktów (0,0,0,0,0)

17. Dominik Baryłka (Polonia Piła) - NS

Bieg po biegu:

1. (63,78) Przyjemski, Pawełczak, Derek, Putkowski

2. (64,32) Kawczyński, Duchiński, Budniak, Szostak

3. (63,84) Małkiewicz, Gano, Przanowski, Maroszek

4. (63,88) Kamiński, Malina, Rudolf, Dymowski

5. (63,53) Pawełczak, Przanowski, Rudolf, Szostak

6. (63,95) Derek, Kamiński, Maroszek, Kawczyński

7. (63,48) Małkiewicz, Putkowski, Budniak, Dymowski

8. (63,20) Przyjemski, Duchiński, Gano, Malina

9. (63,73) Kawczyński, Malina, Pawełczak, Małkiewicz

10. (63,88) Gano, Derek, Szostak, Dymowski

11. (63,98) Duchiński, Przanowski, Kamiński, Putkowski

12. (62,57) Przyjemski, Budniak, Rudolf, Maroszek (d)

13. (63,27) Budniak, Kamiński, Pawełczak, Gano

14. (63,19) Derek, Małkiewicz, Duchiński, Rudolf

15. (62,89) Putkowski, Malina, Maroszek, Szostak

16. (62,01) Przyjemski, Przanowski, Kawczyński, Dymowski

17. (62,69) Pawełczak, Duchiński, Maroszek, Dymowski

18. (63,27) Derek, Malina, Przanowski, Budniak (d)

19. (63,61) Putkowski, Rudolf, Gano, Kawczyński (w)

20. (61,81) Przyjemski, Małkiewicz, Kamiński, Szostak

Bieg dodatkowy: (62,88) Małkiewicz, Pawełczak, Duchiński