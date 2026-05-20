W Toruniu powstaje film Krzysztofa Zanussiego. Zmiany i ważne informacje dla mieszkańców

Nowy film Zanussiego. Reżyser ponownie kręci w grodzie Kopernika

Aktorzy, sprzęt filmowy oraz Ratusz Staromiejski w tle to obrazki, które można było dostrzec we wtorek, gdy ekipa "Całopalenia" pod okiem Krzysztofa Zanussiego pracowała na pełnych obrotach. Twórcy produkcji mają przed sobą niezwykle urokliwą panoramę miasta. Filmowcy rozpoczęli działania w Toruniu 18 maja i planują zakończyć je w niedzielę (23 maja). Warto przypomnieć, że toruńskie krajobrazy nie są obce słynnemu reżyserowi. Już w 1984 roku tutejsza zabudowa posłużyła za scenerię miasteczka w "Roku spokojnego Słońca". Dodatkowo w 2024 roku filmowiec został uhonorowany Nagrodą Filmową im. Poli Negri, przyznawaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najnowsze przedsięwzięcie zyskało wsparcie finansowe z Funduszu Filmowego Kujawy Pomorze.

Obecnie treść "Całopalenia" owiana jest tajemnicą, a we wtorkowy poranek nie udało nam się wypatrzyć na planie 86-letniego twórcy. Pojawiają się głosy, iż może to być jego pożegnalny projekt kinowy. Na ekranie pojawią się tacy aktorzy jak Karolina Kominek i Ksawery Szlenkier, a samo miasto otrzyma znaczącą funkcję w całej opowieści. Zgodnie z wypowiedzią Marcina Centkowskiego z PMT, Toruń nie będzie jedynie bezimiennym tłem, ale konkretnie zidentyfikowanym miejscem wydarzeń.

16

Gdzie spotkasz ekipę "Całopalenia"? Lista ulic i zmiany w ruchu

Filmowcy działają w mieście od 18 maja, a ich obecność wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla kierowców i pieszych. W związku z pracami przewidziano modyfikacje w poruszaniu się po wybranych obszarach:

20 maja (10.30-18.30) – ulica Św. Katarzyny/Szumana: niedostępne miejsca postojowe na ul. Św. Katarzyny oraz technika na pl. Św. Katarzyny.

20 maja (18.15-22.30) – ulica Podmurna: zakaz wjazdu od Szerokiej do Mostowej, na Bulwarze Filadelfijskim ruch naprzemienny.

23 maja (8.30-11.30) – Bulwar Filadelfijski: zajęte parkingi na ul. Łaziennej.

23 maja (12.30-16.30) – ulica Browarna: niedostępne miejsca parkingowe.

23 maja (16.30-20.00) – ulica Różana.