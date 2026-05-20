Ważne skrzyżowanie w Toruniu zostanie zamknięte. Podali szczegóły utrudnień

Toruń: Zamknięcie skrzyżowania Wschodnia / Skłodowskiej-Curie

- Dla przeprowadzenia robót konieczne jest zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do ulicy M. Skłodowskiej - Curie dla ruchu kołowego i tramwajowego. Wjazd i wyjazd w ulicę Wschodnią do ulicy M. Skłodowskiej - Curie możliwy będzie wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Ruch na ulicy M. Skłodowskiej-Curie na wprost będzie odbywał się bez utrudnień - wyjaśnia Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu.

W komunikacie Miejskiego Zakładu Komunikacji czytamy ponadto, że w związku z robotami z ruchu kołowego wyłączone zostaną:

pas do prawoskrętu w ulicę Wschodnią dla pojazdów jadących od ulicy Kościuszki (Dworca Wschodniego) – tutaj zlokalizowany będzie tymczasowy przystanek dla komunikacji zastępczej za tramwaj w kierunku Elany

pas do lewoskrętu w ulicę Wschodnią dla pojazdów jadących od ulicy Olsztyńskiej – przystanek dla komunikacji zastępczej za tramwaj w kierunku centrum zlokalizowany będzie przed skrzyżowaniem

tunel dla ruchu kołowego z kierunku Łódź (DK91) w kierunku ul. Wschodniej zostanie zamknięty

wyjazd z ul. Piotra Curie w ul. Wschodnią odbywał się będzie wyłącznie w prawo.

Wiemy też, jak będą wyglądały objazdy:

Dla pojazdów jadących z Łodzi do DK 91 (Gdańsk):

Trasa Wschodnia / Szosa Lubicka / Olsztyńska / Skłodowskiej - Curie / Trasa Prezydenta Raczkiewicza / Grudziądzka (DK 91)

Dla pojazdów jadących z Gdańska Trasą Prezydenta Raczkiewicza do DK 91 (Łódź), DK15 (Poznań):

Skłodowskiej – Curie / Olsztyńska / Szosa Lubicka / Trasa Wschodnia

- W trakcie prac prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, w szczególności o zwracanie uwagi na pieszych poruszających się w rejonie robót, ponieważ sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu zostanie wyłączona - apeluje Sylwia Derengowska, rzeczniczka MZK w Toruniu.

Przydatne mapy prezentujemy w galerii, którą znajdziecie nad artykułem!

Zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu

Utrudnienia pojawią się 23 maja, a planowane zakończenie prac wyznaczono na 3 czerwca. Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni przygotować się na następujące zmiany:

Tramwaje linii nr 2 z pętli „Motoarena” będą kursowały na zmienionej i skróconej trasie do przystanku „Wały gen. Sikorskiego”

Tramwaje linii nr 4 z pętli „Uniwersytet” będą kursowały na zmienionej i skróconej trasie do przystanku „Wały gen. Sikorskiego”

Linia 7 z pętli „Uniwersytet” będą kursowały na zmienionej i skróconej trasie do przystanku „Odrodzenia”

Na trasie wyłączonej z ruchu tramwajowego zostaje uruchomiona zastępcza linia autobusowa ZT4.

Przedstawiciele MZK przepraszają za utrudnienia i apelują o ostrożność we wspominanym rejonie grodu Kopernika.

5