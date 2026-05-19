Gorące emocje w toruńskim Motoparku! Kobiety w roli głównej

Drift Girl Camp w Toruniu. Organizatorka zdradza szczegóły

Kamila Pałka-Bujkowska podkreśla, że zaplanowany na 23-24 maja Drift Girl Camp to impreza dla wszystkich kobiet. - Chciałam stworzyć taką przestrzeń, w której bez względu na to, czy ktoś się interesuje driftem, motoryzacją klasyczną, nowoczesną, jeździ ciężarówką, autobusem, jednośladem, znajdzie coś dla siebie. To miejsce miało być dla nas i takim się stało. To już jest trzecia edycja, tym razem dwudniowa w Motopark Toruń - mówi Pałka-Bujkowska w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Mile widziane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Dla odwiedzających park maszyn będzie otwarty, będzie można porozmawiać z uczestniczkami, a nawet przejechać się na prawym fotelu. W strefie wystawowej pojawią się efektowne projekty, nie zabraknie również kosmetyków samochodowych, jedzenia i strefy chillu.

Coraz więcej kobiet próbuje driftu

Rozmówczyni Radia ESKA zdradza, że przy pierwszym wydarzeniu miała 30 kobiet w strefie driftu, a teraz na torze zaprezentuje się ich aż... 80, z czego 44 w strefie driftu, a reszta w strefie aut wystawowych. - Mam nadzieję, że z roku na rok ta liczba będzie coraz większa. U nas kobiety dostają wiatru w żagle i coraz pewniej wchodzą w ten świat - mówi Kamila Pałka-Bujkowska.

- Toruń wybraliśmy z tego względu, że poszukiwaliśmy miejsca, które byłoby blisko wszystkich kobiet. Ja pochodzę z Białegostoku, więc do nas jest trochę daleko. Tutaj jest bardziej centralna Polska, jest bardzo duży obiekt, bardzo duży park maszyn, który pomieści zarówno strefę aut wystawowych, jak i strefę aut do driftu - wyjaśnia organizatorka Drift Girl Camp.

Pasjonatka wierzy, że w kolejnych edycjach pojawią się ciężarówka, a jedna z koleżanek pokaże gościom swój autobus. 23 i 24 maja coś dla siebie znajdą pasjonaci motoryzacji, dobrego jedzenia, czy gokartów. Warto wspierać odważne kobiety. - Nam będzie bardzo miło was gościć i pokazać, że kobiety naprawdę świetnie sobie radzą za kierownicą. Każda z nas jest inna, każda tworzy inną historię. Warto te historie i te kobiety poznać - podsumowuje Kamila Pałka-Bujkowska.

Mały przedsmak tego, co zobaczycie w toruńskim Motoparku znajdziecie na facebookowym profilu Drift Girl Camp. Początek o godzinie 9:00.