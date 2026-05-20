Magda Gessler odmieniła bistro pod Toruniem. Lokal wznowił działalność po wielkich zmianach

Magda Gessler zmienia gastronomię w całej Polsce

"Kuchenne Rewolucje" od lat odmieniają restauracje w całej Polsce. Program Magdy Gessler niezmiennie przyciąga przed telewizory miliony widzów, a restauratorka odwiedza lokale borykające się z problemami, by pomóc ich właścicielom.

Zmiany obejmują nie tylko nowe menu, ale także sposób funkcjonowania restauracji i jej wizerunek. Dla wielu uczestników udział w programie staje się szansą na nowy start i zdobycie nowych klientów. Na podobną odmianę liczą również właściciele lokalu pod Toruniem, którzy niedawno przeszli rewolucje, a dziś ponownie zapraszają gości do swojego odmienionego miejsca.

Bistro Królewska Rybka w Turznie znów przyjmuje gości

"Bistro Królewska Rybka" mieści się w miejscowości Turzno na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w niedalekim sąsiedztwie Torunia. Choć punkt gastronomiczny mógł pochwalić się pewnym uznaniem jeszcze przed telewizyjną interwencją, obecność kamer z pewnością przyniesie mu dodatkowe korzyści wizerunkowe.

Oficjalne wznowienie działalności "Bistra Królewska Rybka" nastąpiło 19 maja. Pierwsi klienci zdążyli już przetestować zaktualizowaną ofertę kulinarną, a z opinii zamieszczanych w mediach społecznościowych wynika, że większość zaserwowanych nowości spotkała się z ogromnym uznaniem. Takie wpisy zamieszczali użytkownicy portalu Facebook pod oficjalnym postem lokalu:

Wystrój piękny. Ja już smakowałam, sałatka mega pyszna, rybka rewelacja

Jaki piękny klimat

Jedzonko pyszne a zwłaszcza krem z pora.

Nowe menu i odświeżony klimat od Magdy Gessler

Po "Kuchennych Rewolucjach" restauracja przeszła prawdziwą metamorfozę. Magda Gessler zdecydowała się na zmiany, które miały stworzyć bardziej ciepłą i rodzinną atmosferę. Odświeżono wystrój lokalu, wprowadzono nowe dania do menu, a właściciele stanęli przed wyzwaniem wdrożenia zupełnie nowego sposobu prowadzenia restauracji. Ponowne otwarcie oznacza, że mieszkańcy regionu i fani programu znów mogą odwiedzić lokal i ocenić efekty zmian. Właściciele liczą, że nowa odsłona bistro przyciągnie zarówno stałych klientów, jak i osoby, które wcześniej znały to miejsce jedynie z opowiadań czy mediów.

Nowe menu lokalu zamieszczamy poniżej!