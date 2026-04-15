Zaatakował nożem i zabarykadował się w zakładzie krawieckim! Mamy nagranie z miejsca dramatu

Toruń: Atak nożownika w "kwadracie" przy ul. Łyskowskiego

To nie był spokojny poranek na Rubinkowie. Do kłótni małżonków doszło w środę (15 kwietnia 2026 r.), przed godziną 9:00 w lokalu na pierwszym piętrze tzw. "kwadratu" przy ul. Łyskowskiego. ​Jak dowiedziała się nieoficjalnie reporterka Radia ESKA Toruń - mężczyzna miał po ataku zabarykadować się w zakładzie, gdzie pracowała jego żona. Wtedy do akcji wkroczyła toruńska Grupa Szybkiego Reagowania i obezwładniła mężczyznę. Na ten moment nie wiemy, w jakim stanie znajduje się zarówno zaatakowana kobieta oraz napastnik. Obydwoje trafili do toruńskiego szpitala.

Jest nagranie z toruńskiego Rubinkowa!

Przyczyny i okoliczności dramatu wyjaśniają policjanci i prokurator. Dramat na Rubinkowie poruszył mieszkańców Torunia. Jeden z naszych czytelników przekazał nam nagranie z miejsca zdarzenia. Widać na nim, jak napastnik jest wynoszony w celu przetransportowania go do szpitala. Materiał wideo prezentujemy powyżej i jednocześnie bardzo dziękujemy czytelnikowi za ważny sygnał!

Atak nożownika na toruńskim Rubinkowie. Ranny mężczyzna przetransportowany do szpitala FB

Reporter "Super Expressu" ustalił nieoficjalnie, że poszkodowana to 46-letnia pani Agnieszka, w której małżeństwie od dłuższego czasu miało się nie układać. Motywy działania sprawcy są przedmiotem śledztwa. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

