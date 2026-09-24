Mieszkańcy nie chcą nowego mostu. Podczas zebrania nikt nie głosował "za"

Nowy most dla Torunia. Mieszkańcy Małej Nieszawki zgłaszają obiekcje

Toruń wyraźnie potrzebuje kolejnej, trzeciej przeprawy mostowej. Jako optymalną lokalizację dla początku budowy wskazano plac Skalskiego w pobliżu centrum handlowego PLAZA. Po toruńskiej stronie inwestycja ta nie budzi sprzeciwu. Zupełnie odmienne nastroje panują natomiast na drugim brzegu Wisły, wśród mieszkańców miejscowości Mała Nieszawka, gdzie plany te spotykają się z oporem.

Zgodnie z planem, przeprawa ma mieć swój koniec (lub początek) w rejonie ulicy Poziomkowej w Małej Nieszawce, skąd droga poprowadzi do trasy krajowej. Szacuje się, że nowym mostem i przyległą trasą będzie poruszać się około 17 tysięcy aut na dobę. Dla porównania, obecnie ruch przez Nieszawkę wynosi zaledwie około 5 tysięcy samochodów dziennie.

- Jak kupowałem tutaj działkę, a potem budowałem dom, to nie wiedziałem, że ma być most i droga - mówi "Super Expressowi" Michał Śliwiński (43-l)

- O tym, że ma być most i droga pod oknami naszych domów, dowiedzieliśmy się z mediów - zapewniał "Super Express" Bartosz Zawacki (49-l)

Głównym powodem niezadowolenia społecznego nie jest sam most, ale nowa droga, która ma przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Twórcy projektu opracowali dwa możliwe warianty trasy. Pierwsza koncepcja zakłada, że 40 domów znajdzie się bliżej niż 100 metrów od drogi, podczas gdy drugi wariant przewiduje taką odległość dla aż 70 posesji.

Głosowanie w Małej Nieszawce. Żaden z mieszkańców nie poparł budowy mostu

W środę, 23 września 2026 roku, w świetlicy szkolnej w Małej Nieszawce przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami na temat planowanego mostu. Spotkanie przebiegało w gorącej atmosferze i zakończyło się symbolicznym głosowaniem, w którym nikt nie poparł realizacji tej inwestycji. Zgromadzeni wyrażali żal wobec władz samorządowych o brak wcześniejszych informacji dotyczących planowanej budowy. Warto zauważyć, że koncepcje wzniesienia przeprawy w tym miejscu sięgają czasów sprzed I wojny światowej.

Kolejna tura konsultacji zaplanowana jest na następny tydzień. Społeczność Małej Nieszawki wyraża nadzieję na obecność przedstawicieli toruńskiego magistratu. Na obecnym etapie realizacja trzeciego mostu nie wkroczyła jeszcze nawet w fazę przygotowań formalnych. Szacuje się jednak, że koszty tego potężnego przedsięwzięcia wyniosą co najmniej 600 milionów złotych.

17