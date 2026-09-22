Jechali na przedmeczową odprawę, gdy zobaczyli dramatyczną sytuację. Mężczyzna przestał oddychać

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-22 16:34

Dramatyczne sceny rozegrały się na chodniku przy ulicy Kościuszki w Toruniu, gdzie nieprzytomny 70-latek osunął się na ziemię i stracił oddech. Z pomocą ruszyli policjanci, którzy akurat jechali na odprawę przed zabezpieczeniem sportowego widowiska.

Tył ambulansu z włączonymi sygnałami świetlnymi. O ratowaniu 70-latka w Toruniu przeczytasz na Eska Toruń.
Autor: Pixabay.com Karetka pogotowia

Policjanci z Torunia ruszyli na ratunek 70-latkowi

Do mrożących krew w żyłach scen doszło w sobotę, 19 września 2026 roku. Jak przekazała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, funkcjonariusze z Grupy Szybkiego Reagowania zauważyli przy ulicy Kościuszki tłum gapiów. Zgromadzeni otaczali mężczyznę, który leżał na chodniku tuż obok roweru. „- Z relacji świadków wynikało, że nieprzytomny 70-latek chwilę wcześniej osunął się na ziemię i nie oddycha” - poinformowała podkomisarz Dominika Bocian.

- Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Ocenili stan mężczyzny i stwierdzili, że konieczne jest przywrócenie krążenia. Powiadomili dyżurnego i rozpoczęli czynności ratunkowe, uciskając klatkę piersiową nieprzytomnego mężczyzny. W pobliżu znajdowała się przychodnia. Jej pracownice, widząc sytuację, przyniosły na miejsce defibrylator AED. Policjanci wykorzystali urządzenie podczas prowadzonej resuscytacji. Po krótkim czasie przywrócili mężczyźnie oddech” - zrelacjonowała rzeczniczka toruńskiej policji.

Poszkodowany senior musiał zostać niezwłocznie przekazany pod opiekę profesjonalnego zespołu ratownictwa medycznego. Na całe szczęście szybka reakcja mundurowych pozwoliła zachować go przy życiu.

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Czym zajmuje się policyjna Grupa Szybkiego Reagowania?

Mundurowi wchodzący w skład tej specjalnej jednostki to specjalnie wyszkolony zespół, którego głównym zadaniem jest udział w najbardziej skomplikowanych interwencjach. Zajmują się również obezwładnianiem groźnych przestępców oraz stanowią kluczowe wsparcie podczas rozmaitych sytuacji o charakterze kryzysowym.

Podkomisarz Dominika Bocian zaznacza, że funkcjonariusze zasilający szeregi Grupy Szybkiego Reagowania przechodzą kompleksowe szkolenia. Obejmują one nie tylko przygotowanie do niebezpiecznych i trudnych akcji, ale także perfekcyjne opanowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. „- Tym razem szybkość reakcji i właściwe działanie policjantów miały szczególne znaczenie, w sytuacji zatrzymania krążenia liczyła się każda minuta” - podsumowała przedstawicielka komendy w Toruniu.

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