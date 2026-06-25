Najlepszy kebab w Toruniu zamknięty! Powodem ekstremalne warunki

W środę, 24 czerwca, właścicielka popularnego lokalu Siemka Kebab poinformowała w mediach społecznościowych, że restauracja będzie nieczynna aż do wtorku. Jak podkreśliła, decyzja została podjęta w związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami, które mają utrzymać się przez najbliższe dni.

Ekipa Siemka jest dla mnie jak rodzina i nie pozwolę, aby pracowała w takich warunkach i »gotowała się« w lokalu podczas największych upałów – napisała właścicielka.

Dodała również, że w jej biznesie najważniejsi są ludzie, a nie zysk za wszelką cenę.

Jak wiecie, nasz lokal nigdy nie działał po trupach do celu. Najważniejsi są ludzie, wzajemny szacunek i zdrowie – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Decyzja wywołała lawinę komentarzy. Internauci nie kryli uznania dla właścicielki i jej podejścia do pracowników.

– „Naprawdę szacunek!” – napisał jeden z klientów. – „Lubię was i lubię wasze kebsy, ale skwar na zew i wew od grillowanego mięsa to tragedia. Więc ponowny szacun za podejście” – dodał kolejny.

Nie zabrakło też głosów podkreślających, że zdrowie i bezpieczeństwo pracowników powinny być zawsze na pierwszym miejscu.

Siemka Kebab to obecnie jeden z najgłośniejszych lokali gastronomicznych w Toruniu. Kilka miesięcy temu odwiedzili go popularni youtuberzy Książulo i Wojek, którzy testowali jedzenie w mieście. Do wizyty właśnie w tym miejscu namawiali ich mieszkańcy Torunia.

Influencerzy zamówili między innymi flagowego „Lawasza Siemka” oraz klasycznego lawasza z mięsem mieszanym. Recenzja była bardzo pozytywna.

Smaczne, o intensywnym smaku. Bardzo słone i bardzo tłuste. Po zjedzeniu tego masz dzień z głowy i nie możesz się ruszać – żartował Książulo, chwaląc jednocześnie wielkość porcji i jakość jedzenia.

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Po tej wizycie wielu internautów zaczęło określać Siemka Kebab mianem najlepszego kebaba w Toruniu. Teraz lokal na kilka dni znika z gastronomicznej mapy miasta, ale jego właścicielka zapewnia, że to tylko krótka przerwa.

Wracamy do Was we wtorek. Dziękuję za zrozumienie i życzę Wam spokojnego, bezpiecznego weekendu – przekazała klientom.