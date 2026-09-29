Ojciec chciał zerwać orzechy. Nagle ogrodzenie runęło na 5-letnią Amelkę. Dziewczynki nie udało się uratować

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-09-29 16:01

Tragiczny finał rodzinnego spaceru pod Lipnem w Kujawsko-Pomorskiem. 5-letnia Amelka została przygnieciona elementem betonowo-metalowego ogrodzenia. Dziewczynki nie udało się uratować. Prokuratura przedstawiła jej 44-letniemu ojcu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak informuje Radio Eska, mężczyzna miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu.

Taśma policyjna odgradza przejście
Autor: Michal Zebrowski/ East News

Do tragedii doszło podczas rodzinnego spaceru. Jak przekazało Radio Eska, ojciec Amelki chciał zerwać orzechy. Mężczyzna miał wejść na betonowo-metalową konstrukcję ogrodzenia. W pewnym momencie element konstrukcji przewrócił się i przygniótł 5-letnią dziewczynkę.

Będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na betonowo-metalową konstrukcję ogrodzenia posesji i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią – powiedziała Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku w rozmowie z dziennikarzem Radia Eska.

Mimo podjętej pomocy życia Amelki nie udało się uratować. Dziecku pomagała przypadkowa kobieta, która przejeżdżała w pobliżu. To ona zawiozła dziewczynkę do szpitala.

W spacerze uczestniczyli również mama Amelki oraz jej kuzyn. Matka dziewczynki była trzeźwa. Prokuratura przedstawiła 44-letniemu Przemysławowi P. zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci córki. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, ale odmówił składania wyjaśnień.

Śledczy zastosowali wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Obejmują one dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się ze świadkami zdarzenia.

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