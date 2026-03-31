Ojciec Tadeusz Rydzyk przyjechał luksusowym Audi. Kilka dni wcześniej prosił o datki na Radio Maryja

Luksusowe Audi ojca Tadeusza Rydzyka w Murowańcu

Nasz reporter zauważył imponujący pojazd zaparkowany w okolicach świątyni w Murowańcu. Z luksusowego Audi wysiadł ojciec Tadeusz Rydzyk, którego na miejsce przywiózł prywatny kierowca. Trudno dokładnie oszacować wartość tego eleganckiego samochodu. Kwota na rachunku z salonu mogła opiewać na 200 tysięcy, a w najbogatszej wersji osiągnąć nawet pół miliona złotych. Redakcja po raz pierwszy przyłapała znanego redemptorystę w tak drogiej limuzynie.

Tadeusz Rydzyk pozostaje jedną z najbardziej dyskutowanych postaci polskiego kościoła. Stworzona przez niego toruńska fundacja Lux Veritatis zarządza potężnym majątkiem. Do organizacji należą między innymi gmachy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Ważnym elementem imperium jest również instalacja geotermalna, zaopatrująca w ciepło mieszkańców Torunia. Oprócz tego kapłan nieprzerwanie kieruje założonym przez siebie Radiem Maryja.

Apel o datki na Radio Maryja i Telewizję Trwam

Ostatnio na antenie swojej rozgłośni redemptorysta poruszył temat gigantycznych wydatków. Poinformował słuchaczy, że roczne utrzymanie Telewizji Trwam oraz Radia Maryja pochłania około 33 miliony złotych. Przypomniał przy okazji, że w jego stacjach nie pojawiają się bloki reklamowe. Z tego powodu kolejny raz zwrócił się do odbiorców z gorącą prośbą o przekazywanie pieniędzy na działalność medialną.

Kwestia pojazdów, z których korzysta dyrektor toruńskiej rozgłośni, od dawna wywołuje ogromne emocje. W przeszłości nasi fotoreporterzy często widywali go za kierownicą dość wiekowej Toyoty Corolli. Teraz jednak 81-latek podróżował jako pasażer w prestiżowym Audi. Wynajęcie szofera i rezygnacja z samodzielnego prowadzenia auta najprawdopodobniej wynika z zaawansowanego wieku duchownego.