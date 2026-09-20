Finał PGE Ekstraligi: Tłumy kibiców na Motoarenie pomimo ulewy. Poszukaj się na zdjęciach!

Zespoły PRES Grupa Deweloperska Toruń oraz Betard Sparta Wrocław zmierzyły się w pierwszym starciu finałowym PGE Ekstraligi. Trybuny na Motoarenie pękały w szwach, a sympatycy czarnego sportu zupełnie nie przejmowali się trudnymi warunkami atmosferycznymi. Piotr Lampkowski z "Super Expressu" przygotował wyjątkową fotorelację z pojedynku Apatora ze Spartą. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i odnalezienia się w tłumie.