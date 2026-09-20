Finał PGE Ekstraligi: Tłumy kibiców na Motoarenie pomimo ulewy. Poszukaj się na zdjęciach!

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-20 23:53

Zespoły PRES Grupa Deweloperska Toruń oraz Betard Sparta Wrocław zmierzyły się w pierwszym starciu finałowym PGE Ekstraligi. Trybuny na Motoarenie pękały w szwach, a sympatycy czarnego sportu zupełnie nie przejmowali się trudnymi warunkami atmosferycznymi. Piotr Lampkowski z "Super Expressu" przygotował wyjątkową fotorelację z pojedynku Apatora ze Spartą. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i odnalezienia się w tłumie.

Finał PGE Ekstraligi PRES Toruń i Betard Sparta Wrocław na zdjęciach

Pierwsze starcie decydującego dwumeczu sezonu 2026 PGE Ekstraligi wystartowało 20 września. W tej niezwykle emocjonującej batalii o mistrzowski tytuł najlepszej żużlowej ligi globu naprzeciwko siebie stanęły dwie potęgi:

  • Ekipa PRES Grupa Deweloperska Toruń, która broni mistrzowskiego tytułu i zajęła drugie miejsce w fazie zasadniczej.
  • Drużyna Betard Sparta Wrocław, będąca liderem po czternastu rundach i zdeterminowana do odzyskania złota po pięcioletniej przerwie.

Wydarzenie na Motoarenie przyciągnęło gigantyczną rzeszę miłośników speedwaya. Zakup biletów graniczył z cudem, a internetowe systemy sprzedażowe przeżywały prawdziwe oblężenie przez długie godziny. Toruńsko-wrocławski klasyk zgromadził na stadionie absolutny nadkomplet publiczności. Chociaż intensywne opady opóźniły start pierwszego biegu do godziny 21:17, sympatycy obu drużyn z ogromnym zaangażowaniem wspierali swoich ulubieńców i głośnymi śpiewami próbowali odegnać deszczowe chmury. Z myślą o sympatykach żużla redakcja przygotowała obszerną fotorelację z tego sportowego święta. Zapraszamy do przeglądania kadrów uchwyconych przez fotoreportera "Super Expressu" Piotra Lampkowskiego.

Dwaj kibice trzymający szalik Apatora Toruń na trybunach Motoareny. Relację z finału przeczytasz na Eska Toruń.
Galeria zdjęć 77

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 55:35

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 55

  • 9. Patryk Dudek - 8+2 (3,1*,1,1,2*)
  • 10. Robert Lambert - 11+2 (2,2,3,2*,2*)
  • 11. Norick Bloedorn - 4+2 (0,2*,1,1*)
  • 12. Mikkel Michelsen - 14 (2,3,3,3,3)
  • 13. Emil Sajfutdinow  - 11+1 (1*,3,1,3,3)
  • 14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (1,1*,0)
  • 15. Antoni Kawczyński - 5 (3,0,2)
  • 16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 35

  1. Daniel Bewley - 10 (2,2,3,2,0,1)
  2. Maciej Janowski - 4+1 (0,1*,0,3)
  3. Brady Kurtz - 6+2 (1*,1,2*,2,0,0)
  4. Michał Obst - NS (-,-,-,-,-)
  5. Artiom Łaguta - 10 (3,3,2,1,1,0)
  6. Marcel Kowolik - 3 (0,3,0,0)
  7. Mikkel Andersen - 2 (2,0,0,0)
  8. Nikodem Mikołajczyk - NS

Bieg po biegu:

  1. (61,22) Dudek, Bewley, Kurtz, Bloedorn - 3:3
  2. (61,68) Kawczyński, Andersen, Duchiński, Kowolik - 4:2 (7:5)
  3. (61,70) Łaguta. Michelsen, Sajfutdinow, Janowski - 3:3 (10:8)
  4. (61,42) Kowolik, Lambert, Duchiński, Andersen - 3:3 (13:11)
  5. (61,56) Michelsen, Bloedorn, Kurtz, Kowolik - 5:1 (18:12)
  6. (61,42) Sajfutdinow, Bewley, Janowski, Kawczyński - 3:3 (21:15)
  7. (61,31) Łaguta, Lambert, Dudek, Andersen - 3:3 (24:18)
  8. (61,65) Bewley, Kurtz, Sajfutdinow, Duchiński - 1:5 (25:23)
  9. (61,68) Lambert, Bewley, Dudek, Janowski - 4:2 (29:25)
  10. (61,40) Michelsen, Łaguta, Bloedorn, Kowolik - 4:2 (33:27)
  11. (62,30) Michelsen, Kurtz, Dudek, Bewley - 4:2 (37:29)
  12. (62,75) Janowski, Kawczyński, Bloedorn, Andersen - 3:3 (40:32)
  13. (61,90) Sajfutdinow, Lambert, Łaguta, Kurtz - 5:1 (45:33)
  14. (62,05) Sajfutdinow, Dudek, Łaguta, Kurtz - 5:1 (50:34)
  15. (61,91) Michelsen, Lambert, Bewley, Łaguta - 5:1 (55:35)
  • Sędzia: Krzysztof Meyze
  • Komisarz toru: Maciej Głód
  • Widzów: nadkomplet

Szczegółowa relacja dostępna jest w tym miejscu!

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