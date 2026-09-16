Bez litości dla swoich gości! 8 ciosów od KH Energa Toruń

KH Energa Toruń - JKH GKS Jastrzębie 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)

1:0 Larionovs - Hanzawa - Peltola (6:14),

2:0 Hanzawa - Cybulski - Jaworski (15:58),

3:0 Denyskin - Syty - Zieliński (18:19),

4:0 Santeri Peltola (30:35),

5:0 Denyskin - Larionovs (33:19),

6:0 Hanzawa - Ossipov (52:02),

7:0 Kamil Kalinowski - Smal - Michał Kalinowski (55:00),

8:0 Larionovs - Schafer - Jaworski (59:39)

Pogrom na Tor-Torze

Zawodnicy KH Energa Toruń w pełni kontrolowali inauguracyjne spotkanie. Byli lepsi we wszystkich trzech tercjach. Dokładali kolejno po trzy, dwa i znowu trzy trafienia. Dublety zaliczyli Daniła Larionovs, Chikara Hanzawa i Andrij Denyskin. Debiutujący w bramce "Stalowych Pierników" Roman Kałmykow zachował czyste konto mimo 19 strzałów przyjezdnych, więc powodów do radości było bardzo dużo.

- Po 23 latach chcielibyśmy awansu do półfinału. Oczekujemy walki, zgrania, zaangażowania - mówili reporterce Radia ESKA Toruń kibice, którzy we wtorek oglądali zwycięskie spotkanie.

- Po 23 latach brak awansu do półfinału, a tym samym pozbawienie się szans na walki o medale to jest stanie w miejscu - podkreślił prezes klubu Marcin Jurzysta.

- Zależało mi na tym, żeby zapewnić ekscytujące wrażenia toruńskim kibicom. Nasi zawodnicy grali bardzo dobrze, mogłem liczyć na świetne podania. Jestem bardzo szczęśliwy po pierwszym meczu. Mój występ oceniam pozytywnie, myślę, że grałem dobrze przez 60 minut. Mamy jeszcze ponad 40 spotkań. Musimy się rozwijać z meczu na mecz - powiedział po spotkaniu Chikara Hanzawa.

Kolejny mecz KH Energa Toruń już w najbliższy piątek (18 września). "Stalowe Pierniki" udadzą się na wyjazdową konfrontację z ekipą Podhale Nowy Targ.

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