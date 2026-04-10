Pogoda w Toruniu na weekend 10-12 kwietnia

Nadchodzący weekend w Toruniu upłynie pod znakiem stabilnej i stopniowo poprawiającej się aury. Prognozy na dni od 10 do 12 kwietnia nie przewidują żadnych opadów deszczu, co z pewnością ucieszy wszystkich planujących aktywności na zewnątrz. Kluczową zmianą będzie odczuwalne ocieplenie, które nadejdzie w sobotę i utrzyma się do niedzieli. Początek weekendu będzie jeszcze chłodny, ale słoneczny.

Chłodny, ale słoneczny piątek

Weekend rozpocznie się dniem, który przyniesie dużo słońca, ale jeszcze bez wysokich temperatur. W piątek w Toruniu niebo będzie całkowicie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się słoneczną pogodą przez wiele godzin. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie około 10 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę zapowiada się jednak bardzo chłodno, z temperaturą spadającą do około -1°C, co oznacza niewielki przymrozek. Wiatr będzie wiał bardzo łagodnie, z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s.

Sobota przyniesie ocieplenie

Wyraźną zmianę na cieplej mieszkańcy Torunia odczują już w sobotę. Tego dnia temperatura wyraźnie wzrośnie, osiągając w ciągu dnia wartość około 12 stopni Celsjusza. Podobnie jak w piątek, na niebie nie pojawią się żadne chmury, co gwarantuje w pełni słoneczny dzień. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia – słupki rtęci zatrzymają się w okolicach 1 stopnia na plusie. Wiatr pozostanie łagodny, choć jego prędkość nieznacznie wzrośnie do około 3 m/s.

Niedziela z chmurami, ale wciąż ciepła

Ostatni dzień weekendu utrzyma przyjemne, wiosenne temperatury. W niedzielę w Toruniu ponownie odnotujemy około 12 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najcieplejszym w prognozowanym okresie. Główna różnica w porównaniu do soboty dotyczyć będzie zachmurzenia. Słoneczne niebo zostanie zastąpione przez umiarkowane zachmurzenie, co oznacza, że słońce będzie się pojawiać na zmianę z chmurami. Mimo to, prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Wiatr utrzyma prędkość z poprzedniego dnia, wiejąc z siłą około 3 m/s. Noc będzie chłodna, z temperaturą bliską 0°C.

Weekend w Toruniu. Jak spędzić czas przy takiej pogodzie?

Stabilna, sucha i coraz cieplejsza aura to doskonała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Słoneczna pogoda, zwłaszcza w sobotę, zachęca do dłuższych spacerów po mieście, wycieczek rowerowych czy po prostu odpoczynku w parku. To idealny moment, by w pełni skorzystać z bezchmurnego nieba. Niedziela, mimo większej ilości chmur, nadal będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Brak deszczu gwarantuje, że weekendowe plany nie zostaną pokrzyżowane przez nagłe załamanie pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather