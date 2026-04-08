Dramatyczny spadek urodzeń uderza w toruńskie szkoły. Tak źle jeszcze nie było! Wydatki na oświatę biją rekordy

Mariusz Korzus Konsultacja: D.P
2026-04-08 11:34

W 2006 roku w Toruniu na świat przyszło blisko dwa tysiące dzieci, podczas gdy ubiegły rok zamknął się wynikiem zaledwie 941 urodzeń. Mimo drastycznego spadku liczby najmłodszych mieszkańców, koszty utrzymania placówek edukacyjnych lawinowo rosną, pochłaniając w tym roku ponad 900 milionów złotych. Sprawdzamy, w jaki sposób prezydent Paweł Gulewski zamierza poradzić sobie z tym narastającym kryzysem.

Autor: Pixabay.com

Spadek liczby urodzeń w Toruniu. Koszty utrzymania szkół mocno w górę

Statystyki są alarmujące. W 2006 roku w Toruniu przyszło na świat 1874 dzieci. Jeszcze w 2020 roku sytuacja nie wyglądała źle — urodziło się wtedy 1606 dzieci. Rok później liczba ta spadła do 1387 i od tego czasu systematycznie maleje. W ostatnim roku odnotowano już tylko 941 urodzeń.

Oznacza to, że do szkół trafi w przyszłości o ponad 900 uczniów mniej niż w roczniku z 2006 roku. Nietrudno przewidzieć, że za kilka lat w toruńskich podstawówkach będzie znacząco mniej klas pierwszych — szacuje się, że nawet o około 40 mniej niż kilkanaście lat temu.

Jednocześnie rosną wydatki na edukację. W tym roku miasto planuje przeznaczyć na oświatę 911 milionów złotych, podczas gdy rok wcześniej było to 824 miliony. Niewykluczone, że w kolejnych latach kwota ta jeszcze wzrośnie. Co więcej, subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich kosztów — w tym roku samorząd musi dołożyć z własnego budżetu aż 276 milionów złotych.

Decyzja radnych z Torunia. Paweł Gulewski zapowiada rewolucję w edukacji

W związku z sytuacją w oświacie redakcja zwróciła się do prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego z pytaniami dotyczącymi skutków spadku liczby dzieci oraz planów wobec miejskich szkół. Odpowiedzi udzielono w formie pisemnej za pośrednictwem rzecznika.

- Dostosowanie struktury organizacyjnej toruńskich szkół do zmian demograficznych spowodowało zmiany w sieci szkół. O zamianach w sieci toruńskich szkół radni zdecydowali podczas 25. sesji Rady Miasta Torunia. Przekształcone zostaną Szkoły Podstawowe nr 4 i 7, rozwiązany Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, XIII LO będzie miało nową siedzibę oraz zlikwidowane zostanie Technikum nr 13. Technikum nr 5 uzyska dodatkową lokalizację zajęć w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 39, a VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu zostanie zlikwidowane - czytamy w odpowiedzi.

W przesłanym do redakcji piśmie zaznaczono również, że w przypadku publikacji należy wskazać, iż informacje pochodzą od rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Torunia.

