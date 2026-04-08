Dramatyczny spadek urodzeń uderza w toruńskie szkoły. Tak źle jeszcze nie było! Wydatki na oświatę biją rekordy

Spadek liczby urodzeń w Toruniu. Koszty utrzymania szkół mocno w górę

Statystyki są alarmujące. W 2006 roku w Toruniu przyszło na świat 1874 dzieci. Jeszcze w 2020 roku sytuacja nie wyglądała źle — urodziło się wtedy 1606 dzieci. Rok później liczba ta spadła do 1387 i od tego czasu systematycznie maleje. W ostatnim roku odnotowano już tylko 941 urodzeń.

Oznacza to, że do szkół trafi w przyszłości o ponad 900 uczniów mniej niż w roczniku z 2006 roku. Nietrudno przewidzieć, że za kilka lat w toruńskich podstawówkach będzie znacząco mniej klas pierwszych — szacuje się, że nawet o około 40 mniej niż kilkanaście lat temu.

Jednocześnie rosną wydatki na edukację. W tym roku miasto planuje przeznaczyć na oświatę 911 milionów złotych, podczas gdy rok wcześniej było to 824 miliony. Niewykluczone, że w kolejnych latach kwota ta jeszcze wzrośnie. Co więcej, subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich kosztów — w tym roku samorząd musi dołożyć z własnego budżetu aż 276 milionów złotych.

Decyzja radnych z Torunia. Paweł Gulewski zapowiada rewolucję w edukacji

W związku z sytuacją w oświacie redakcja zwróciła się do prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego z pytaniami dotyczącymi skutków spadku liczby dzieci oraz planów wobec miejskich szkół. Odpowiedzi udzielono w formie pisemnej za pośrednictwem rzecznika.

- Dostosowanie struktury organizacyjnej toruńskich szkół do zmian demograficznych spowodowało zmiany w sieci szkół. O zamianach w sieci toruńskich szkół radni zdecydowali podczas 25. sesji Rady Miasta Torunia. Przekształcone zostaną Szkoły Podstawowe nr 4 i 7, rozwiązany Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, XIII LO będzie miało nową siedzibę oraz zlikwidowane zostanie Technikum nr 13. Technikum nr 5 uzyska dodatkową lokalizację zajęć w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 39, a VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu zostanie zlikwidowane - czytamy w odpowiedzi.

W przesłanym do redakcji piśmie zaznaczono również, że w przypadku publikacji należy wskazać, iż informacje pochodzą od rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Torunia.

Na dobre i na złe. Ślub Agaty i Konicy z przeszkodami! Zabraknie ich przybranej córki