Policjant biegał w parku. Chwilę później musiał uwolnić go z pętli. Krzysztof uratował ludzkie życie

Dramatyczna interwencja policjanta z Chełmży
O tym dramatycznym incydencie, który zakończył się szczęśliwie, poinformowała asp. Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Wieczorem 19 maja asp. szt. Krzysztof Kwietniewski, będąc po służbie, wybrał się na jogging do jednego z parków w Chełmży. W trakcie biegania jego uwagę przykuł mężczyzna, który znalazł się w skrajnie niebezpiecznej sytuacji i potrzebował natychmiastowego ratunku.
- Funkcjonariusz natychmiast podbiegł, podtrzymał go i pomógł uwolnić z pętli, oplatającej jego szyję. Następnie udzielił 50-latkowi pierwszej pomocy oraz zadbał o jego bezpieczeństwo do czasu przyjazdu służb ratunkowych
Jak przekazała asp. Dominika Bocian, dzięki szybkiej reakcji policjanta uratowany mężczyzna został bezpiecznie przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc lekarską.
Doświadczony policjant z Chełmży w akcji
Z informacji przekazanych przez oficer prasową wynika, że asp. szt. Krzysztof Kwietniewski to policjant z wieloletnim stażem, służący na co dzień w Komisariacie Policji w Chełmży. Funkcjonariusz od początku swojej kariery jest związany z pionem prewencji, a obecnie zajmuje stanowisko dyżurnego.
- Jego profesjonalizm, opanowanie, ale też zdecydowana reakcja pokazują, że policyjna służba to nie tylko obowiązki wykonywane w mundurze, ale również gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w każdej sytuacji - podkreśliła asp. Bocian.
Przedstawiciele służb nieustannie apelują o to, by osoby doświadczające głębokiego kryzysu emocjonalnego pamiętały, że zawsze mogą liczyć na wsparcie i nie muszą radzić sobie same ze swoimi problemami. Poniżej zamieszczamy ważne numery kontaktowe:
Oto gdzie można szukać wsparcia w walce z depresją i kryzysem:
- 116 111 – darmowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w kryzysie
- 116 123 – bezpłatna infolinia kryzysowa dla osób dorosłych
- 800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka
- 800 108 108 – linia wsparcia dla osób przeżywających żałobę po stracie bliskich
- 800 111 123 – wsparcie w ramach programu Tumbo Pomaga dla dzieci i młodzieży w żałobie
- strona internetowa pokonackryzys.pl