Nadkomisarz Agnieszka J. ma za sobą 22 lata pracy w szeregach policji. Choć formalnie nadal pozostaje funkcjonariuszką, to nie ma już prawa zakładać służbowego munduru. Szef Komendy Miejskiej Policji we Włocławku podjął decyzję o zawieszeniu jej w czynnościach służbowych oraz uruchomieniu procedury dyscyplinarnej, która ma zakończyć się wyrzuceniem kobiety z formacji. Co doprowadziło do tak poważnych konsekwencji wobec doświadczonej policjantki?

Powodem tych problemów jest fakt, że nadkomisarz zdecydowała się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 14 listopada, około godziny 16. Pani naczelnik jechała swoim autem przez Włocławek, jednak jej tor jazdy był na tyle niebezpieczny, że zaniepokojony świadek postanowił zadzwonić na policję i zgłosić poruszający się wężykiem samochód kolegów po fachu.

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Pijana policjantka z Włocławka zatrzymana. Miała w organizmie ponad 2 promile

W momencie zatrzymania przez kolegów z komendy, pani nadkomisarz odmówiła poddania się badaniu alkomatem. W związku z tym funkcjonariusze przewieźli ją do szpitala na pobranie krwi, aby dokładnie określić stan jej trzeźwości. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że w organizmie kobiety znajdowały się ponad dwa promile alkoholu.

Sprawa trafiła już na biurko śledczych z prokuratury, a funkcjonariuszce za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. W tej sytuacji można stwierdzić, że nadkomisarz powinna być wdzięczna świadkowi za jego szybką reakcję i telefon na numer alarmowy. To bardzo prawdopodobne, że dzięki postawie innego kierowcy udało się uniknąć tragedii na drodze.

W chwili zatrzymania Agnieszka J. przewoziła w aucie swojego nastoletniego syna. „Kobiecie zostało zatrzymane prawo jazdy” - zaznacza w rozmowie z Radiem ESKA Toruń Małgorzata Kręcicka, reprezentująca Prokuraturę Okręgową we Włocławku.

Służby mundurowe nieustannie przypominają zmotoryzowanym, aby pod żadnym pozorem nie siadali za kierownicę po spożyciu alkoholu. Takie zachowanie stwarza ogromne zagrożenie nie tylko dla samego kierowcy, ale przede wszystkim dla pozostałych uczestników ruchu. Opisywany przypadek stanowi najlepszy dowód na to, że policjanci będą wyciągać konsekwencje wobec każdego skrajnie nieodpowiedzialnego kierowcy, niezależnie od tego, czy jest to obca osoba, czy znajomy z komendy.

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