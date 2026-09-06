PRES Toruń zszokował kibiców Motoru Lublin w ich świątyni!

Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń 42:48

Orlen Oil Motor Lublin - 42

9. Martin Vaculik - 2+1 (0,1*,-,1)

10. Fredrik Lindgren - 4 (2,2,0,0,0)

11. Kacper Woryna - 8 (1,3,1,3,0)

12. Mateusz Cierniak - 9 (0,1,3,3,2)

13. Bartosz Zmarzlik - 14 (2,3,3,3,1,2)

14. Bartosz Bańbor - 2+1 (1,1*,0)

15. Bartosz Jaworski - 3+1 (0,1,2*)

16. Dawid Cepielik - NS

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

1. Patryk Dudek - 4+1 (3,0,1*,0)

2. Robert Lambert - 6 (1,2,2,t,1)

3. Norick Bloedorn - 9+2 (2*,0,1*,3,3)

4. Mikkel Michelsen - 12 (3,2,2,2,3)

5. Emil Sajfutdinow - 11+1 (3,3,2,2*,1)

6. Antoni Kawczyński - 3+1 (2*,0,0,1)

7. Mikołaj Duchiński - 3 (3,0,0)

8. Bartosz Derek - NS

Bieg po biegu:

1. (67,92) Dudek, Bloedorn, Woryna, Vaculik - 1:5

2. (68,94) Duchiński, Kawczyński, Bańbor, Jaworski - 1:5 (2:10)

3. (67,80) Sajfutdinow, Zmarzlik, Lambert, Cierniak - 2:4 (4:14)

4. (67,68) Michelsen, Lindgren, Bańbor, Kawczyński - 3:3 (7:17)

5. (68,16) Woryna, Michelsen, Cierniak, Bloedorn - 4:2 (11:19)

6. (67,23) Zmarzlik, Lambert, Jaworski, Dudek - 4:2 (15:21)

7. (68,42) Sajfutdinow, Lindgren, Vaculik, Duchiński - 3:3 (18:24)

8. (67,78) Zmarzlik, Michelsen, Bloedorn - 3:3 (21:27)

9. (67,35) Zmarzlik, Lambert, Dudek, Lindgren - 3:3 (24:30)

10. (67,77) Cierniak, Sajfutdinow, Woryna, Kawczyński - 4:2 (28:32)

11. (67,79) Cierniak, Michelsen, Vaculik, Dudek - 4:2 (32:34)

12. (68,31) Woryna, Jaworski, Kawczyński, Duchiński - 5:1 (37:35)

13. (67,93) Bloedorn, Sajfutdinow, Zmarzlik, Lindgren - 1:5 (38:40)

14. (67,97) Bloedorn, Cierniak, Lambert, Lindgren - 2:4 (40:44)

15. (67,98) Michelsen, Zmarzlik, Sajfutdinow, Woryna - 2:4 (42:48)

Sędzia: Krzysztof Meyze

Widzów: ok. 9 tysięcy

Sensacyjny początek półfinału PGE Ekstraligi na stadionie Motoru Lublin

Start spotkania drastycznie różnił się od scenariuszy, do których przyzwyczaił nas obiekt „Koziołków”. Już w pierwszym biegu duet Patryk Dudek i Norick Bloedorn pewnie pokonał Martina Vaculika oraz Kacpra Worynę. Niemiecki żużlowiec wywalczył cenne dwa punkty z bonusem po efektownej szarży. Niedługo potem młodzi jeźdźcy z PRES Toruń powtórzyli ten sam wyczyn! Mikołaj Duchiński pomknął po zwycięstwo, a Antoni Kawczyński skutecznie odparł ataki Bartosza Bańbora. W otwierającej serii świetną formę zasygnalizowali także Emil Sajfutdinow i Mikkel Michelsen, podczas gdy Robert Lambert stoczył zaciętą walkę z Bartoszem Zmarzlikiem. Duński zawodnik zachował zimną krew w trudnym momencie. Chociaż przy pierwszym starcie do czwartej gonitwy zanotował upadek, z którego posypały się iskry, w powtórce nie dał szans rywalom. Rezultat po pierwszej serii wprawił w osłupienie – na tablicy widniało 7:17!

Druga runda zmagań wlała nieco nadziei w serca sympatyków Motoru. Swoje wyścigi na korzyść gospodarzy rozstrzygnęli Woryna oraz Zmarzlik, a Patryk Dudek musiał uznać wyższość Bartosza Jaworskiego! Dystans do „Aniołów” mógł zostać skrócony jeszcze bardziej, jednak Fredrik Lindgren stracił pozycję na rzecz Sajfutdinowa. Niemniej, miejscowi powoli zaczęli niwelować stratę do aktualnych mistrzów Polski.

Bartosz Zmarzlik utrzymywał wysoki poziom, podobnie jak bardzo szybki Mateusz Cierniak, jednak słabsza dyspozycja Martina Vaculika i Fredrika Lindgrena stanowiła spory kłopot. Jacek Ziółkowski zdecydował się na zmianę Słowaka w trzeciej serii i ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę – polski mistrz świata uporał się z parą Dudek-Lambert.

W kolejnej fazie spotkania inicjatywę przejęli miejscowi. Wspomniany wcześniej Cierniak w świetnym stylu zwyciężył w jedenastym biegu. Chwilę później fatalny błąd popełnił Robert Lambert, wpadając w taśmę, co bezlitośnie wykorzystali lublinianie, deklasując młodzieżowców z Torunia. Dało to pierwsze prowadzenie Motorowi w tym meczu.

Niemiec bohaterem PRES Toruń!

Kiedy wydawało się, że ekipa z Lublina kontroluje sytuację... duet Bloedorn-Sajfutdinow podwójnie ograł Lindgrena i Zmarzlika! Niemiec popisał się świetnym refleksem na starcie, a zawodnik z polskim obywatelstwem nie dał się wyprzedzić wychowankowi Stali Gorzów. Torunianie wrócili na prowadzenie!

W biegach nominowanych ponownie błysnął Norick Bloedorn. Niemiec po raz drugi zainkasował trzy punkty, skutecznie odpierając ataki Mateusza Cierniaka. Z kolei na trasie Lambert wyprzedził Lindgrena, co doprowadziło do stanu 44:40. W ostatnim wyścigu wieczoru najlepszy okazał się Michelsen. Spotkanie zakończyło się rezultatem 48:42, gdyż Sajfutdinow zdołał pokonać Kacpra Worynę.

Dla PRES Grupy Deweloperskiej Toruń był to pierwszy triumf w Lublinie od powrotu Motoru do PGE Ekstraligi w 2018 roku. Wcześniej torunianie wygrali tu zaledwie w 1995 roku. Goście udali się w drogę powrotną do Torunia w świetnych humorach, stawiając ogromny krok w stronę finału rozgrywek. Tymczasem dla Orlen Oil Motoru to już druga porażka na własnym torze w sezonie 2026.

- Panowie, po prostu wam dziękujemy

– skandowali fani toruńskiej drużyny w stronę swoich zawodników. Kibice są przekonani, że ich zespół nie zmarnuje takiej przewagi na Motoarenie.