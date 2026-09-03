68-letni Roman zaginął niemal miesiąc temu. Ostatni ślad nagrały kamery

Funkcjonariusze wciąż prowadzą działania mające na celu odnalezienie 68-letniego mieszkańca Pakości. Roman Kucała opuścił swoje miejsce zamieszkania nocą 5 sierpnia 2026 roku. Od tamtego czasu mężczyzna nie skontaktował się z rodziną ani nie wrócił do domu.

Poszukiwany mierzy około 166 cm, charakteryzuje się drobną budową ciała. Ma zielone oczy, siwe włosy, nosi okulary i wąsy. Gdy był widziany po raz ostatni, miał na sobie ciemne szorty do kolan, granatową koszulkę oraz czarną czapkę z daszkiem.

Gdzie ostatnio widziano Romana Kucałę?

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że Roman Kucała był widziany 6 sierpnia około godziny 5:00 rano w miejscowości Pławin. Został on zarejestrowany przez lokalne kamery monitoringu.

Służby po raz kolejny proszą o pomoc mieszkańców sąsiednich miejscowości. Apel dotyczy w szczególności Pławina, Rycerzewa, Rycerzewka, Kościelca, Rybitw, Łącka i Wielowsi.

Mundurowi zachęcają do ponownego przejrzenia nagrań z prywatnych monitoringów z okresu zaginięcia. Ponadto proszą o dokładne skontrolowanie posesji, ogrodów, budynków gospodarczych, altanek, pustostanów i innych miejsc, gdzie mężczyzna mógłby się ukryć.

Jak podkreślają funkcjonariusze, każda przekazana informacja może być kluczowa dla sprawy.

Poszukiwania WOPR na wodzie i lądzie

W środę, 2 września, do działań poszukiwawczych dołączyli ponownie ratownicy z Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy. Przeszukiwano zarówno tereny lądowe, jak i akweny wodne znajdujące się w rejonie zaginięcia.

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W akcji wykorzystano zespół dronowy do obserwacji z powietrza. Pięciu ratowników wodnych kontrolowało z kolei zbiorniki wodne i inne trudnodostępne miejsca wyznaczone w obszarze poszukiwań.

Mimo wzmożonych wysiłków 68-latka nie udało się odnaleźć. Akcja poszukiwawcza za Romanem Kucałą wciąż jest kontynuowana.

Apel policji w sprawie zaginionego 68-latka

Funkcjonariusze po raz kolejny zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje o zaginionym. Nawet najdrobniejszy, wydawałoby się, mało znaczący szczegół może okazać się niezwykle ważny w jego odnalezieniu.

Wszyscy, którzy widzieli Romana Kucałę lub mają wiedzę na temat jego obecnego miejsca pobytu, powinni pilnie zadzwonić pod numer alarmowy 112, lub skontaktować się bezpośrednio z dyżurnym policji, dzwoniąc na numer 47 752 82 10.