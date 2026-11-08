To uzdrowisko to hit od lat. Prezydent RP miał tam swój dworek

Ciechocinek to nie tylko tężnie i kuracjusze

Ciechocinek to jedno z najbardziej rozpoznawalnych uzdrowisk w Polsce, które od lat przyciąga kuracjuszy z różnych zakątków kraju. Miejscowość położona w województwie kujawsko-pomorskim kojarzy się przede wszystkim z monumentalnymi tężniami solankowymi, sanatoriami i zabiegami leczniczymi. Warto jednak wiedzieć, że Ciechocinek ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko wypoczynek połączony z rehabilitacją. To również doskonałe miejsce na weekendowy wyjazd, romantyczny spacer czy jednodniową wycieczkę.

Na turystów czekają tu zadbane parki, zabytkowa architektura, kolorowe dywany kwiatowe i atrakcje, które pozwalają poczuć atmosferę dawnego kurortu. Co ciekawe, znajduje się tam nawet Dworek Prezydenta RP.

Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku

Historia Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku sięga 1932 roku. To właśnie wtedy ówczesny prezydent Ignacy Mościcki odwiedził uzdrowisko i przez miesiąc wypoczywał w miejscowym Domu Zdrojowym. Miejsce tak bardzo mu się spodobało, że pojawił się pomysł wybudowania specjalnej rezydencji dla głowy państwa.

Dworek powstał na skraju parku sosnowego, z dala od uzdrowiskowego zgiełku. Uroczyście otwarto go 2 lipca 1933 roku. Choć sam Mościcki nigdy już z niego nie skorzystał, zatrzymywali się tam inni znani goście.

W 1934 roku jedną noc spędził w nim marszałek Józef Piłsudski, a w sierpniu 1939 roku wypoczywała pisarka Maria Dąbrowska. W czasie II wojny światowej budynek służył jako siedziba gestapo. W kolejnych dekadach pełnił różne funkcje, a nawet mieściło się w nim przedszkole. Po gruntownym remoncie został ponownie otwarty 2 maja 2003 roku. Obecnie pełni funkcję ośrodka informacyjno-edukacyjnego.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku

10

Zwiedzanie Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku

Dworek jest udostępniony zwiedzającym, lecz obowiązują pewne zasady. Przed wejściem na teren należy okazać dokument tożsamości i dobrowolnie poddać się weryfikacji firmie ochroniarskiej (imię, nazwisko i nr dowodu). Na stronie prezydent.pl znajdziemy także informacje o tym, w jakie dni i w jakich godzinach można zwiedzać dworek: