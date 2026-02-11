Ruszyła kluczowa inwestycja Torunia. "To długo wyczekiwany moment"

Ruszyły prace związane z rozbudową ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. - To długo wyczekiwany moment, który rozpoczyna realizację jednej z kluczowych inwestycji drogowych w tej części miasta - podkreślają władze grodu Kopernika.

Rzeczniczka MZD opowiedziała dziennikarce Radia ESKA Toruń o szczegółach. Wiemy, na czym obecnie skupia się wykonawca!

Czy torunian czekają poważne utrudnienia w ruchu? Szczegóły poniżej.

Toruń: Ruszyła przebudowa ulicy Olsztyńskiej

Agnieszka Kobus-Pęńsko potwierdziła, że 10 lutego rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z rozbudową ulicy Olsztyńskiej na odcinku od ulicy Czekoladowej do granicy miasta. - To jest niewątpliwie długo wyczekiwany moment, gdzie rozpoczyna się realizacja jednej z kluczowych inwestycji drogowych w tej części miasta - podkreśliła rozmówczyni Radia ESKA Toruń.

Wykonawca rozpoczął od przygotowania terenu, na którym powstanie druga jezdnia. Prace są prowadzone na całym przebudowywanym odcinku.

Czy będą utrudnienia dla mieszkańców Torunia?

Rzeczniczka toruńskiego MZD zaznaczyła, że na tym etapie nie są przewidywane żadne znaczące utrudnienia w ruchu. - Większość prac będziemy realizować z dala od istniejącej jezdni, po której dziś odbywa się ruch, a w przypadku działań w jej bezpośrednim sąsiedztwie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Wykonawca będzie to robił poza godzinami szczytu, wtedy też dla zminimalizowania ewentualnych utrudnień, ruchem będą kierowali sygnaliści - podkreśliła Kobus-Pęńsko.

Przypomnę, że w ramach rozbudowy ulicy Olsztyńskiej ulica zostanie rozbudowana do układu drogowego, który będzie miał dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu każdy. Wymaga to uporządkowania terenu, rozbiórki dwóch obiektów, ale także dostosowania zieleni do planowanego przebiegu drogi. Prace te są konieczne do wykonania z uwagi na występujące kolizje z nowo projektowaną drogą, tak więc w najbliższym czasie wykonawca musi te prace przeprowadzić - wyjaśniła rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w rozmowie z Radiem ESKA.

Ile kosztuje przebudowa Olsztyńskiej?

Na stronie UMT czytamy, że w budżecie Torunia na 2025 rok na przebudowę ul. Olsztyńskiej zaplanowano 53 mln zł, w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2026-2028 zapisano łącznie kolejne 59 mln zł. Wydatki w kwocie 59 mln zł zostaną pokryte finansowaniem zwrotnym, częściowo w formie preferencyjnej pożyczki - w kwocie 51,4 mln zł - ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Zielonej transformacji miast. Gmina Miasta Toruń otrzymała historyczne i rekordowe dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 53 mln zł, co pozwoli na pomniejszenie finansowania zwrotnego na to zadanie.

Urząd Miasta Torunia o korzyściach dla mieszkańców

W ramach inwestycji powstaną m.in.:

wiadukt nad torami kolejowymi o długości 205 m,

wiadukt nad drogą lokalną (15 m),

przepust na Strudze Toruńskiej (55,5 m),

drogi serwisowych o łącznej długości 827 m,

ekrany akustyczne o łącznej długości ponad 520 m.

Co zyskają mieszkańcy? W komunikacie Urzędu Miasta Torunia wskazano m.in.:

przebudowywany odcinek od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu DK15,

dostosowanie parametrów technicznych przedmiotowej trasy wylotowej z Torunia (DK15) do aktualnego i prognozowanego natężenia ruchu pojazdów oraz dostosowanie nawierzchni do aktualnego obciążenia ruchem ciężkim,

poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów,

lepszą dostępność do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu i międzyregionalnych połączeń komunikacyjnych,

szybszy i bardziej bezpieczny dojazd do autostrady A1 oraz dróg krajowych i tych, które obsługują ruch lokalny,

budowę układu dwujezdniowego, rozbudowę skrzyżowań i pozostałych elementów drogowych, zwiększenie przejezdności drogi wylotowej służącej wyprowadzeniu ruchu z miasta,

polepszenie obsługi komunikacyjnej Strefy Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód, zlokalizowanej na obszarze przylegającym do ul. Olsztyńskiej, ul. Szosa Lubicka i węzła autostradowego A1.

