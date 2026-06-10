Były prezydent Torunia ocenił smak tegorocznych truskawek. Wymowne słowa

Targowisko w Toruniu. Michał Zaleski kupuje truskawki

Idealna truskawka powinna smakować „po prostu truskawkowo", jak uważa Mariusz Korzus z „Super Expressu". W ocenie dziennikarza owoc ten musi łączyć w sobie delikatną słodycz z lekką kwasowością. Największym uznaniem cieszą się zawsze te zbiory, które przywołują na myśl beztroskie lata dzieciństwa, co wyraźnie zaznacza reporter toruńskiej redakcji.

Świeże zbiory królują na straganach od przeszło kilkunastu dni. Przedstawiciel naszej redakcji, regularnie zaopatrujący się na Targowisku Miejskim, dostrzega wyraźną poprawę walorów smakowych względem poprzednich lat, choć nie znajduje na to racjonalnego wytłumaczenia. Aktualnie dominującą odmianą na stoiskach jest Rumba. Mamy tu do czynienia z wczesnym gatunkiem sprowadzonym z Holandii, który z powodzeniem rośnie w tunelach foliowych.

We wtorek, 9 czerwca 2026 roku, odwiedziliśmy miejskie stragany. Na miejscu natrafiliśmy na Michała Zaleskiego, byłego prezydenta Torunia, niosącego kobiałkę. „Tak, w tym roku truskawki są lepsze, niż przez kilka lat" - stwierdził krótko doświadczony samorządowiec, popierając tezę redaktora.

Koszt zakupu waha się aktualnie w przedziale od 10 do 14 złotych za kilogram. Redakcja zachęca czytelników do dzielenia się własnymi odczuciami i spostrzeżeniami za pośrednictwem facebookowego profilu ESKA Toruń News na Facebooku.

Mrożenie truskawek na zimę. Wskazówki z portalu Super Express

Krótki sezon na te uwielbiane owoce zmusza konsumentów do szukania sposobów na przedłużenie ich trwałości. Mrożenie to idealna metoda na zatrzymanie letniego smaku, jednak kluczowe znaczenie ma tutaj wybór odpowiedniego momentu na obróbkę, co często bywa ignorowane. Właściwe zaplanowanie tego kroku pozwala zachować pełnię naturalnej słodyczy i odpowiednią konsystencję nawet w środku zimy.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w dedykowanym poradniku opublikowanym w sekcji „Styl życia” na łamach portalu „Super Expressu”.