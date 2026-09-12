Skarbówka blokuje miliony ojca Rydzyka." Adwokat" złożył zawiadomienie do prokuratury

Kłopoty finansowe fundacji o. Tadeusza Rydzyka

Jak informuje w rozmowie z „Super Expressem” mecenas Jakub Łosoś - Czernicki, przez dwa lata w Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II prowadzono audyt, który nie wykazał uchybień. Jednak zaledwie kilka tygodni później ci sami kontrolerzy dopatrzyli się nieprawidłowości. To właśnie na tej podstawie szef toruńskiej skarbówki wstrzymał zwrot podatku VAT. Prawnik dodaje, że zaległości wynoszą już ponad milion dwieście tysięcy złotych i z każdym dniem ulegają zwiększeniu. W związku z tym złożył w siedleckiej prokuraturze odpowiednie pismo informujące o możliwości nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez urzędników.

O. Tadeusz Rydzyk to nie tylko duchowny, ale także prężnie działający przedsiębiorca, który przez lata stworzył potężne biznesowe zaplecze. W jego portfolio znajdują się budynki zlokalizowane m.in. w stolicy, Toruniu oraz Szczecinku. Kierowana przez niego Fundacja Lux Veritatis dysponuje wieloma mediami, takimi jak Radio Maryja, Telewizja Trwam czy „Nasz Dziennik”. Ponadto organizacja zarządza toruńskim hotelem pełniącym funkcję Domu Pielgrzyma.

Warto dodać, że imperium zakonnika obejmuje również Akademię Kultury Społecznej i Medialnej. Toruńska uczelnia mieści się w nowoczesnym gmachu, dysponuje własnym domem studenckim, a w swojej ofercie dydaktycznej posiada m.in. kierunek lekarski.

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Śledczy pod lupą biorą inwestycje o. Tadeusza Rydzyka

Redemptorysta udowodnił również, że potrafi czerpać ogromne zyski z branży ekologicznej. Inwestycja w toruńską geotermię okazała się niezwykle trafną decyzją biznesową, a spółka zajmująca się odnawialnymi źródłami energii przynosi wielomilionowe dochody.

Jednak po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych w 2023 roku relacje duchownego z władzą uległy drastycznemu ochłodzeniu. Zamiast dotychczasowej przychylności, zakonnik musi mierzyć się z zainteresowaniem organów ścigania. Śledczy badają obecnie sprawę powstania Muzeum Pamięć i Tożsamość, na którego budowę poprzednia ekipa rządząca przeznaczyła ponad dwieście milionów złotych z publicznych środków. Jak dotąd w toku prowadzonego postępowania nikt nie usłyszał zarzutów.