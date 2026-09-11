Wokalista legendarnego zespołu otworzy nowy sezon w kultowym lokalu

Doogie White w Toruniu. Kim jest szkocki wokalista?

Szkocki muzyk został członkiem grupy Rainbow w połowie lat dziewięćdziesiątych, gdy lider formacji, Ritchie Blackmore, zaproponował mu posadę frontmana w reaktywowanym składzie. Wynikiem ich wspólnej pracy był wydany w 1995 roku krążek „Stranger in Us All”, który okazał się ostatnim studyjnym dziełem w dorobku Rainbow. To właśnie utwory z tego wydawnictwa zdominują wrześniowy występ w Toruniu, a publiczność usłyszy ten materiał w całości.

Artystyczna ścieżka Szkota to jednak znacznie więcej niż epizod z grupą Ritchiego Blackmore’a. Wokalista na przestrzeni lat dzielił scenę i studio z takimi sławami jak Yngwie Malmsteen czy Michael Schenker, a także udzielał się w formacji Alcatrazz i współpracował z Jonem Lordem. Jego muzyczne portfolio to kawał historii europejskiej sceny hardrockowej.

Na polskich scenach artyście towarzyszy zespół Doogie White’s White Noise Polish Chapter. W skład tej grupy wchodzą bracia Wójcikowie – gitarzysta Bartosz i basista Karol, a za perkusją zasiada Krzysztof Żurek. Instrumentaliści ci mają już na koncie koncerty z byłymi wokalistami legendarnego Iron Maiden, Blazem Bayleyem oraz Paulem Di’Anno.

Doogie White wystąpi w Hard Rock Pub Pamela

- 14 września na koncert legendarnego Doogiego White’a, rockowego głosu między innymi Rainbow, Malmsteena, Schenkera i Alcatrazz. Trasa odbywa się z okazji 30-lecia albumu Rainbow "Stranger in Us All". Podczas koncertu będzie można kupić różne wydawnictwa i pamiątki, między innymi koszulki, albumy oraz najnowszą płytę formacji 3G w dwóch odsłonach: Krzaklewski, Raduli, Bratek oraz Krzaklewski, Misiak, Bratek. Panów gitarzystów nie trzeba przedstawiać

Tymi słowami do udziału w wydarzeniu zachęca gitarzysta Bartosz „Bratek” Wójcik.

– To będzie piękny wieczór! Nie mogę się doczekać spotkania z wami. To miejsce jest wspaniałe

- sam Doogie White zapewnia o swoim entuzjazmie przed przyjazdem do Polski.

Wrześniowy występ słynnego wokalisty to oficjalne otwarcie jesiennego sezonu w Hard Rock Pubie Pamela. Lokal funkcjonuje na kulturalnej mapie Torunia od 1998 roku, organizując imprezy od ponad dwudziestu pięciu lat. Kameralny klimat klubu mieszczącego się przy ul. Legionów 36 gwarantuje bliski kontakt z artystami, dając możliwość przeżycia koncertu inaczej niż w wielkich halach czy na festiwalach.

Start nowego cyklu koncertowego przy Legionów 36 zapowiada się jako solidna dawka tradycyjnego hard rocka. Wydarzenie to przede wszystkim ukłon w stronę płyty, która trzydzieści lat temu zakończyła studyjną aktywność zespołu Rainbow.

Doogie White z formacją

14 września 2026 r.

Hard Rock Pub Pamela

Toruń, ul. Legionów 36

Jakie koncerty jesienią w Hard Rock Pubie Pamela?

Koncert szkockiego artysty to tylko pierwsza odsłona jesiennych atrakcji. Kolejne wydarzenie zaplanowano na 21 września, kiedy to zagra amerykańska formacja Black Hole, oferująca potężną dawkę blues rocka. Z kolei 19 października na toruńskiej scenie zaprezentuje się Shanna Waterstown. Pochodząca z Florydy artystka, łącząca w swojej twórczości blues, soul, gospel i r'n'b, śpiewała wcześniej u boku takich ikon jak James Brown, Buddy Guy czy Maceo Parker.