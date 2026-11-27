Choć Jakub Małecki urodził się w Kole w województwie wielkopolskim, dużo łączy go z Kujawami. To właśnie tam przyjeżdżał w dzieciństwie do rodziny na wakacje i tam też osadził akcję niektórych powieści. Wspomina, chociażby Radziejów, Osięciny, Piołunowo, czy Bronisław. Z Torunia można tam dojechać samochodem w godzinę.

Powieść pt. Święto ognia doczekała się swojej ekranizacji w reżyserii Kingi Dębskiej. W przyszłym roku do kin powinien trafić film na podstawie wspomnianego wcześniej Horyzontu.

Na Toruński Festiwal Książki Małecki przyjechał ze swoją najnowszą książką pt. Chimera. W niej z kolei zabiera czytelników do Gdyni lat 50. i Wietnamu.

Jakub Małecki w rozmowie z Radiem ESKA Toruń

Z Jakubem Małeckim rozmawiamy nie tylko o najnowszej powieści, ale także o zwierzętach, mieszkaniu na wsi i dawaniu w życiu drugiej szansy.

Wywiad z pisarzem Jakubem Małeckim.

Jakub Małecki jest laureatem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Ponadto nominowany między innymi do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”, czy nagrody im. Stanisława Barańczaka.

Jeśli jesteście ciekawi wątków kujawskich w książkach Małeckiego, to znajdziecie je, chociażby w powieści Dygot, czy Saturnin.