Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 26 listopada, przed godziną 7:50 na łuku drogi powiatowej w Małkach, niedaleko Brodnicy, w stronę miejscowości Pasieki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zderzyły się tam autolaweta marki Renault oraz ciężarowe Volvo. Autolawetą kierował 36-letni mieszkaniec gminy Jedlnia-Letnisko z województwa mazowieckiego.

W wyniku odniesionych obrażeń 36-letni kierowca Renault zginął na miejscu. Po zderzeniu droga była zablokowana przez kilka godzin, a służby wyjaśniały okoliczności zdarzenia.

„Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego oraz funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej. Pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną i przesłuchali świadków. Mundurowi sprawdzili również trzeźwość kierowcy Volvo. Mężczyzna był trzeźwy” – przekazał rzecznik KPP w Brodnicy.

Według informacji przekazanych przez policjantów nawierzchnia w miejscu wypadku była bardzo śliska. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy posłuży do ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności tej tragedii.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach. Przy ujemnych temperaturach jezdnie mogą stawać się śliskie, dlatego funkcjonariusze przypominają, aby zdjąć nogę z gazu i dostosować prędkość do panujących warunków.