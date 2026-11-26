Gdy ponad dwa lata temu Paweł Gulewski, który ma 45 lat, obejmował urząd prezydenta Torunia, złośliwi zwracali uwagę na jego nadwagę. Podczas konferencji prasowych w ostatnich miesiącach dziennikarz „Super Expressu” zauważył jednak, że samorządowiec przeszedł widoczną metamorfozę i zmężniał. Choć włodarz miasta nadal waży sporo, jego sylwetka przypomina teraz sportowca, a nie tyjącego za biurkiem urzędnika, i nie można go pieszczotliwie określić mianem „budynia”.

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Paweł Gulewski ćwiczy przy worku bokserskim. Czy prezydent Torunia wejdzie do ringu z Karolem Nawrockim?

W mieście powszechnie wiadomo, że Paweł Gulewski dostał w prezencie worek bokserski, który trzyma w domu. Prezydent Torunia w każdej wolnej chwili staje przed sprzętem treningowym, skacze wokół niego i wyprowadza ciosy niczym zawodnicy uprawiający ten sport.

Wielkim miłośnikiem boksu jest również 43-letni prezydent RP Karol Nawrocki, z którym włodarza Torunia łączy ten sam znak zodiaku - obaj są Rybami. Z tego powodu podczas konferencji prasowej dziennikarz „Super Expressu” z przymrużeniem oka zapytał samorządowca, czy jego treningi mają na celu wyzwanie na pojedynek głowy państwa.

W odpowiedzi Paweł Gulewski zapewnił, że nie trenuje boksu i nie zamierza wyzywać Karola Nawrockiego, ponieważ zdecydowanie woli walkę na argumenty. Politycy Prawa i Sprawiedliwości natychmiast ocenili tę deklarację jako strach przed przyznaniem, że w starciu w ringu z prezydentem RP toruński samorządowiec nie miałby żadnych szans, choć wszystko wskazuje na to, że nigdy nie uda się tego sprawdzić.

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