Słup dymu nad toruńskim poligonem! Kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze! [AKTUALIZACJA]

Aktualizacja 14:55

Na ten moment z żywiołem walczy ok. 20 zastępów straży. Rzeczniczka KM PSP w Toruniu poinformowała Radio ESKA, że na miejsce dotarły cysterny z Inowrocławia i Bydgoszczy. Służby są wspomagane przez dwa dromadery. Załoga helikoptera prowadzi zrzuty wody.

Toruń: Pożar trawy na poligonie wojskowym

Informacje o pożarze trawy potwierdziła w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowa KM PSP w Toruniu. - Ok. godziny 12:20 otrzymaliśmy zgłoszenie. Na chwilę obecną mamy zadysponowane 13 zastępów straży, część jest jeszcze w drodze - powiedziała przed godziną 14 Starowicz.

Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Strażacy przekazali w komunikacie, które jednostki biorą udział w działaniach. Są to zastępy PSP, WSP i OSP:

JRG nr 1, JRG nr 2, JRG w Chełmży,

OSP KSRG Gronowo,

Osp KSRG Dobrzejewice,

Ochotnicza Straż Pożarna w Łążynie,

Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku,

OSP KSRG Grębocin,

WSP CSWRiA,

OSP KSRG Szembekowo,

dwa samoloty gaśnicze Dromader i śmigłowiec,

SDł z JRG Świecie.

Działania w rejonie ulicy Jana Drzymały w Toruniu wciąż trwają. - Wielki podziw i szacunek! Dzięki za Waszą pracę - napisał pan Marek. Do sprawy będziemy wracać w serwisie ESKA Toruń News.

Tematy związane z pożarami wzbudzają ogromne emocje. Przypomnijmy - na początku maja Polacy z zapartym tchem śledzili sytuację na Lubelszczyźnie. Służby walczyły tam z potężnym pożarem w lasach iglastych. Żywioł w błyskawicznym tempie trawił kolejne tereny, a rano powierzchnia zgliszcz przekroczyła 300 hektarów. Najtragiczniejszym wymiarem tej katastrofy jest jednak śmierć człowieka. Podczas prowadzenia gaśniczych działań z powietrza zginął pilot samolotu typu dromader.

