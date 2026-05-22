Słup dymu nad toruńskim poligonem! Kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze! [AKTUALIZACJA]

Maria Nowak
Konrad Marzec
2026-05-22 14:23

W piątek (22 maja 2026 r.) po godzinie 12, strażacy z Torunia otrzymali informację o pożarze trawy na poligonie wojskowym. Na miejsce docierają kolejne jednostki straży. Służby walczą z żywiołem. Szczegóły w artykule!

Pożar na poligonie w Toruniu

Autor: Błażej Antonowicz / KM PSP w Toruniu / Facebook/ Materiały prasowe

Aktualizacja 14:55

Na ten moment z żywiołem walczy ok. 20 zastępów straży. Rzeczniczka KM PSP w Toruniu poinformowała Radio ESKA, że na miejsce dotarły cysterny z Inowrocławia i Bydgoszczy. Służby są wspomagane przez dwa dromadery. Załoga helikoptera prowadzi zrzuty wody. 

Toruń: Pożar trawy na poligonie wojskowym

Informacje o pożarze trawy potwierdziła w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowa KM PSP w Toruniu. - Ok. godziny 12:20 otrzymaliśmy zgłoszenie. Na chwilę obecną mamy zadysponowane 13 zastępów straży, część jest jeszcze w drodze - powiedziała przed godziną 14 Starowicz.

Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Strażacy przekazali w komunikacie, które jednostki biorą udział w działaniach. Są to zastępy PSP, WSP i OSP:

  • JRG nr 1, JRG nr 2, JRG w Chełmży,
  • OSP KSRG Gronowo,
  • Osp KSRG Dobrzejewice,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łążynie,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku,
  • OSP KSRG Grębocin,
  • WSP CSWRiA,
  • OSP KSRG Szembekowo,
  • dwa samoloty gaśnicze Dromader i śmigłowiec,
  • SDł z JRG Świecie.

Działania w rejonie ulicy Jana Drzymały w Toruniu wciąż trwają. - Wielki podziw i szacunek! Dzięki za Waszą pracę - napisał pan Marek. Do sprawy będziemy wracać w serwisie ESKA Toruń News.

Tematy związane z pożarami wzbudzają ogromne emocje. Przypomnijmy - na początku maja Polacy z zapartym tchem śledzili sytuację na Lubelszczyźnie. Służby walczyły tam z potężnym pożarem w lasach iglastych. Żywioł w błyskawicznym tempie trawił kolejne tereny, a rano powierzchnia zgliszcz przekroczyła 300 hektarów. Najtragiczniejszym wymiarem tej katastrofy jest jednak śmierć człowieka. Podczas prowadzenia gaśniczych działań z powietrza zginął pilot samolotu typu dromader.

